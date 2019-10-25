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秋日美景 林內鄉九芎落羽松提早紅了

2019-10-25 23:26聯合報 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣林內鄉九芎村有一處落羽松森林秘境，往年約在11月底變色的落羽松，今年變色時...
雲林縣林內鄉九芎村有一處落羽松森林秘境，往年約在11月底變色的落羽松，今年變色時間提早，加上鄰近有小葉欖仁人行步道，成為當地最美的秋日美景之一。 記者陳雅玲／攝影
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雲林縣林內鄉九芎村有一處落羽松森林秘境，往年約在11月底變色的落羽松，今年變色時間提早，近日已經吸引許多民眾前往拍照欣賞，加上鄰近有小葉欖仁人行步道，成為當地最美的秋日美景之一。

林內鄉以冬季美景落羽松聞名，除了水利會文物館的落羽松與水車美景吸引人，九芎落羽松秘境森林也是不少民眾嚮往景點，今年九芎落羽松提早變色，紅、黃、綠色相間，濃厚秋日色彩，被網友稱為偶像劇級景點，成為打卡熱點。

吳姓遊客昨天趁著休假帶著妻子來欣賞落羽松，他表示，在臉書社團看到有人拍照打卡，覺得很有意境，趁著平日人少前來，秘境落羽松部分葉子已經掉落，陽光從其中灑落，身在其中，真的猶如偶像劇拍攝場景。

林內鄉長張維崢表示，秘境連外道路狹窄，且屬於私人產業，周遭也有許多農民耕作，民眾若到此欣賞，請勿破壞環境，停車時留下通道，避免影響居民權益。

google地圖寫林內鄉九芎村落羽松秘境，即可抵達。

落羽松臉書打卡地點農民

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