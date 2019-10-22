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世界福德文化節 數百尊土地公高雄會師

2019-10-22 15:39中央社 高雄22日電

第12屆世界福德文化節11月9日至10日將首度在高雄登場，來自海內外的數百尊土地公將齊聚高市林園區東林福德廟過節，這是世界福德文化節首度移師高雄舉行。

承辦活動的東林福德廟上午在高市府四維行政中心舉行記者會。東林福德廟主委林寶祥、副市長李四川等人同台為活動暖場，現場並有太鼓表演助陣。

林寶祥表示，第12屆世界福德文化節加入大量台灣及林園當地元素，除來自海內外數百尊福德正神齊聚，還有大型踩街、遶境活動及大型晚會表演，以及璀璨煙火、布袋戲等演出、彩繪燈籠比賽、花車展覽、文物展等，堪稱是場國際級宗教文化饗宴。

林寶祥說，東林福德廟因廟埕較小，活動特別將鄰近的頂林仔邊警察官吏派出所與林園綜合夜市納入活動範圍，來行銷林園當地特色景點；配合活動還設計環保袋、創意護身符、虎爺公仔等文創商品將分贈各國貴賓留念。

李四川指出，全台各地土地公廟有2000多座，是民間重要信仰，在各地保佑庶民平安，歡迎民眾踴躍參加並順道到林園區走走，促進當地觀光發展，市府也會全力支持這個活動，讓活動圓滿成功。

東林福德廟位於林園區福興街，建於清乾隆14年（1749年），是地方的信仰中心，南天福德正神也因顯聖賑災庇護鄉梓有功，而享有頭戴宰相帽外披龍袍的待遇。為了這次宗教盛事，籌辦福德文物展將商借友廟珍貴文物展出，東林福德廟也將首次公開展覽「鎮廟之寶」的黃金神轎，時間從11月1日至10日。

黃金神轎由屏東東港製轎老師傅花了2年時間打造，在2013年完成，全頂使用台灣檜木打造，轎體未使用一根釘子，全都用卡榫連結，老師傅並焚香沐浴以示莊重。

文物神轎李四川
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