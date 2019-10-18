蘇澳豆腐岬小海灣美翻 水畔聽浪聲好療癒

2019-10-18 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



宜蘭南境的蘇澳鎮豆腐岬風景區小海灣優美。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

宜蘭南境的蘇澳鎮豆腐岬風景區，位在海景第一排，早期卻因高牆圍築遮蔽視野，縣政府3年前拆牆，美景一覽無遺，景區脫胎換骨，有如新景點。豆腐岬小海灣優美，水畔聽浪聲，像天籟一般，療癒性十足。

豆腐岬風景區位在南方澳漁港東側的防波堤旁，由陸連島、連島沙洲組成小海灣，當地人稱為「豆腐角」，地名由來，一說是因景區內的海岬岩礁外形有如豆腐而得名，也有人誤以為岩石地質像豆腐般脆弱。

但文史工作者調查發現，源自日本統治時代，為防止長浪湧入，岬灣建造四方形鋼筋水泥墩，功能像消波塊，漲潮時外露，有如兩盤豆腐塊，因此得名。

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豆腐岬光聽名字，就讓人印象深刻，生態豐富多樣，尤其珊瑚覆蓋率高，但早期因收費營運管理，沿著景區建築300公尺長的圍牆圈住20多年，把美景鎖在高牆裡，3年前縣府重新整理，打掉高高的圍牆，重見遼闊海景，還新設步道、廁所拉皮，免費開放。

而豆腐岬小海灣，也吸引不少水上運動愛好者戲水，景區設有沖洗設施；如果肚子餓了，南方澳漁港海鮮餐廳、小吃店、攤位選擇性多。

以前到豆腐岬風景區，走南方澳跨港大橋，過橋即到，如今橋斷了，要從順著港區邊的道路而行，繞經南寧路等抵達。路程雖遠了一些，但沿途可欣賞漁港風情，是另一種旅遊樂趣。