親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘇澳豆腐岬小海灣美翻 水畔聽浪聲好療癒

2019-10-18 22:53聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

宜蘭南境的蘇澳鎮豆腐岬風景區小海灣優美。 記者羅建旺／攝影
宜蘭南境的蘇澳鎮豆腐岬風景區小海灣優美。 記者羅建旺／攝影
分享

宜蘭南境的蘇澳鎮豆腐岬風景區，位在海景第一排，早期卻因高牆圍築遮蔽視野，縣政府3年前拆牆，美景一覽無遺，景區脫胎換骨，有如新景點。豆腐岬小海灣優美，水畔聽浪聲，像天籟一般，療癒性十足。

豆腐岬風景區位在南方澳漁港東側的防波堤旁，由陸連島、連島沙洲組成小海灣，當地人稱為「豆腐角」，地名由來，一說是因景區內的海岬岩礁外形有如豆腐而得名，也有人誤以為岩石地質像豆腐般脆弱。

文史工作者調查發現，源自日本統治時代，為防止長浪湧入，岬灣建造四方形鋼筋水泥墩，功能像消波塊，漲潮時外露，有如兩盤豆腐塊，因此得名。

豆腐岬光聽名字，就讓人印象深刻，生態豐富多樣，尤其珊瑚覆蓋率高，但早期因收費營運管理，沿著景區建築300公尺長的圍牆圈住20多年，把美景鎖在高牆裡，3年前縣府重新整理，打掉高高的圍牆，重見遼闊海景，還新設步道、廁所拉皮，免費開放。

而豆腐岬小海灣，也吸引不少水上運動愛好者戲水，景區設有沖洗設施；如果肚子餓了，南方澳漁港海鮮餐廳、小吃店、攤位選擇性多。

以前到豆腐岬風景區，走南方澳跨港大橋，過橋即到，如今橋斷了，要從順著港區邊的道路而行，繞經南寧路等抵達。路程雖遠了一些，但沿途可欣賞漁港風情，是另一種旅遊樂趣。

文史工作者珊瑚蘇澳
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

廢棄「閃電大樓」 林口打卡熱點

2019-10-19 00:26

野柳「鱻蟹宴」 今席開80桌

2019-10-18 23:50

黃金博物館 夜訪更有fu

2019-10-18 23:46

南投雙龍瀑布 明年元旦開園

2019-10-18 23:09

剖竹做石笱 重現引水工藝

2019-10-17 23:58

桃園大溪順和煤礦 申請文資保存

2019-10-17 23:07

熱門文章

女大生拜樂成宮月老連得5聖筊 一個月後交180cm帥男友

2019-10-18 10:17

被當盤子！嘉義停車一小時160元 在地人：這是有名的黑店

2019-10-18 12:42

「一心到十全」高雄路名怎來的？ 她揭密：小科員命名的

2019-10-18 19:24

竹市議會通過市圖報廢拆除 附帶決議總圖改為市圖

2019-10-18 18:15

驚！65高架橋伸縮縫有貓 段長救牠一命留下重重謎團

2019-10-18 20:09

經歷12年 新北都委會通過擴大土城都市計畫

2019-10-18 14:40

萬里蟹「鱻蟹宴」19日野柳席開80桌 活蟹福袋搶購

2019-10-18 09:06

醫療專機添利器 李沃耀夫婦捐200萬儀器回饋鄉里

2019-10-18 17:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top