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廢棄「閃電大樓」 林口打卡熱點

2019-10-19 00:26聯合報 記者王敏旭／新北報導

新北市林口區文化一路廢棄20餘年的大樓，造型如同閃電，被稱為「閃電大樓」。 記者...
新北市林口區文化一路廢棄20餘年的大樓，造型如同閃電，被稱為「閃電大樓」。 記者王敏旭／攝影
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新北市林口區近年來吸引許多民眾買房居住，不少新穎的住宅大樓紛紛落成。不過文化一路一段有棟廢棄20餘年的大樓，外型如同閃電，被稱為「閃電大樓」，廢棄、閃電等元素竟成社群打卡熱點。

閃電大樓原本要興建辦公大樓，不過起造人倒閉，2006年12月法拍後，由新公司取得土地所有權至今，新北工務局等單位曾函請土地所有權人，依法配合安檢等措施，避免意外發生。

打開社群軟體尋找林口地區打卡景點，市區「閃電大樓」因造型獨特，即使處於荒廢狀況，周圍也架起圍籬，依然是許多民眾喜愛的打卡熱點，不少人站在大樓前面拍照打卡，有的人還專程造訪，可惜屬私有地不能違法進入。

閃電大樓也吸引汽車廠商，將車輛開到圍籬前拍攝宣傳照片。如今手機有廣角拍攝模式，站在閃電大樓前拍照更具特色，也有人透過修圖軟體，在背景放上閃電交加情境，成為名副其實的閃電大樓。

大樓過去曾遭人闖入塗鴉，甚至有人懸掛人形玩偶，遭誤認為有人輕生，嚇壞附近民眾；土地所有權人也在圍欄放置「請勿進入」、「圍網破壞者究辦」告示，建議還是在馬路上以大樓當背景拍攝，避免惹上麻煩。

林口
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