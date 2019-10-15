80歲素人們演戲 介紹高雄內門家鄉

2019-10-15 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄報導



高雄市內門三平社區長輩首度嘗試演戲，自然演技讓觀眾留下深刻印象。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

歷經4個月集訓，高雄市內門區一群不識字的素人演員登台演戲，平均年齡近80歲的三平社區長輩毫不怯場，自然呈現宋江操、辦桌、捉竹雞與插秧等生活場景，初次公演博得滿堂彩。阿公、阿嬤有機會「演自己」，心情雀躍，也讓外界認識地方特色與文化。

高雄市政府婦女館針對中高齡與農村女力推動社區劇場，邀請專業師資孫華瑛引領高齡長輩走入舞台劇世界。昨天上午，「三平阿嬤走出來」在社區活動中心辦首演，演員清一色都是關懷據點長輩，劇情涵蓋宋江的故事、女力總舖師、童年回憶與我是平埔阿嬤四部曲。

演員們手持宋江陣頭旗與兵器依序出場，先以結合宋江陣招式的健康操拉開劇情序幕，接著女總舖師述說內門辦桌文化由來，及長輩們重現年少製造陷阱捕捉竹雞的技巧。演員說，早年生活困苦、靠山吃山，小孩子會去田裡抓竹雞加菜，不像現在小孩有空就滑手機，不愛去戶外走動。

配合社區特色，編導孫華瑛全以長輩日常對話穿插劇情，阿公阿嬤真情流露，肢體動作流暢自然，多數演員不識字，背台詞成為最大挑戰。三平社區發展協會總幹事洪清池說，據點長輩35人，約7成不識字，需要旁人協助抄錄台詞，有人是由子女反覆誦讀加強記憶，費盡心力牢記台詞。

婦女館組長王君儀指出，農村婦女常扮演教育下一代角色，女性培力計畫很重要，社區劇場提供長輩一起學習、互動與成長的機會，11月23日上午10點在旗山社福館有第二場公演，歡迎大家來為這群素人演員打氣。