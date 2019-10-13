親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

博士科技農夫 無人機「巡田」超精準

2019-10-13 23:07聯合報 記者郭政芬／新竹報導

許又仁捨棄竹科百萬年薪，深入田地當起「科技農業人」。 記者郭政芬／攝影
許又仁捨棄竹科百萬年薪，深入田地當起「科技農業人」。 記者郭政芬／攝影
分享

元沛農坊團隊與中興大學合作，以無人機「巡田」，影像分析綠覆率、產量預估、倒伏辨識等，掌握生長關鍵數據，這場田間實驗，正在花蓮玉里鎮內一塊臺灣黑熊彩繪田區上演中。

創辦元沛農坊團隊的許又仁，擁有清華大學博士光環，捨棄竹科百萬年薪，過去幾年來情願將雙手雙腳弄髒，深入田地當起「科技農業人」，朝農業的循環經濟邁進，自2016年起在田區裡持續推動科技解方，今年承接台灣黑熊保育協會黑熊田的計畫，黑熊彩繪田使用花蓮23、24、25號品系紫色稻種及台梗四號，來施作「黑稻熊」彩繪稻田。

今年首度以無毒農業為起點，引入科學化管理，並與傳統農業不同，以往農夫一人、以肉眼可照顧的秧苗株樹有限，如今透過無人機巡田，一口氣可掌握上萬株，更加精準。

許又仁與中興大學楊明德教授實驗室合作，以無人機空拍稻田，掌握每珠的存活率，也包含缺肥、出穗、生長期等，緊接著，團隊走入田間採樣做紀錄，滾動式調整栽種，以減少施肥、不噴藥為基礎，建立起友善農業的科學化流程。

黑熊彩繪田已於7月收割，目前進入二期稻作，未來將逐步擴展田區， 許又仁團隊則以採用有機、循環經濟的栽培方式，搭配不過量的合理化施肥，促使稻作能豐產，也兼顧了友善環境與保育觀念。

台灣黑熊中興大學
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

3D彩繪藝術家圖龍繪9公尺金剛 現身大林

2019-10-13 23:15

苗栗大窩穿龍圳 百年古法引水灌溉

2019-10-13 23:50

重返「韋昌嶺」 連結馬祖、基隆

2019-10-13 23:17

苗栗大窩地景藝術節 轉彎遇見藝術

2019-10-13 23:09

淡海輕軌連假夯 一日券瘋搶

2019-10-13 23:02

奔跑吧！桃園農博彩繪稻田

2019-10-12 23:41

中興新村最美建築 品茗賞書畫

2019-10-12 23:40

花蓮風箏季 太巴塱「會響的星星」飛上天

2019-10-12 23:26

半裸養眼海報是牛肉場證明 老戲院拆除前發現寶貝

2019-10-12 14:49
看更多

熱門文章

夯！南投茶博4天狂吸20萬人 唯獨這件事惹民怨

2019-10-13 17:44

影／偷排糞水殘害村庄30年 南投縣府勒令無良養豬場停業

2019-10-13 12:42

60歲翁現金一次買百張淡海輕軌票券 售票員驚：超霸氣

2019-10-13 16:28

活化汐止三重永和公有地 新北狂拆違建改設停車場

2019-10-13 19:51

中興新村最美建築好「潮」 台灣首位女建築師操刀

2019-10-13 07:40

11月9日新社花海開幕 市府先後「燙平」山城道路

2019-10-13 13:04

知名3D彩繪師圖龍現身嘉義大林 創作4層貨櫃大型藝術

2019-10-13 12:52

台南市北區長榮路地下道 29日起封閉施工1年

2019-10-13 09:45

旗山82歲翁撞死妻 監理站：滿75歲駕駛人要重新受測

2019-10-13 17:37

國慶焰火落幕 屏縣府開闢的臨時停車場也惹議

2019-10-13 16:53

國中生被笑沒母親 戶政貼心讓她身分證母親欄不再空白

2019-10-13 12:28

台東縣長饒慶鈴率團訪日 台東原住民舞蹈讓日人讚嘆

2019-10-13 16:59

影／白沙屯媽祖爬上溜滑梯 信徒：媽祖婆太可愛了

2019-10-13 17:46

影／首屆桃園濱海秘境馬拉松 烤豬烤雞營養補給無上限

2019-10-13 19:11

衛武營售票突破29萬人 韓國瑜笑談：朱宗慶不用辭職了

2019-10-13 16:29

北市最大市場改建案2度流標 年底開工恐無望

2019-10-13 19:50

推動電線地下化 高雄拔除電桿476支

2019-10-13 09:27

視察基隆河自行車道 侯友宜：與林右昌合作，延伸車道

2019-10-13 13:43

4天逾11萬人次 台南山上花園水道博物館暴紅

2019-10-13 18:02

國慶連假風景區人潮多 小吃業營收有人好有人嘆

2019-10-13 21:07

新竹高商慶祝校慶 推出可愛LINE貼圖

2019-10-13 15:23

轉角遇見藝術 大窩山越來越精彩

2019-10-13 19:13

屏菸成網美最愛 台灣設計展最紅的亮點之一

2019-10-13 16:26

機車維修師傅中年轉業 種出冠軍芭樂

2019-10-13 13:30

總爺和風文化祭開跑 感受日本宮城縣精緻風

2019-10-13 10:50

台中浩天宮大庄媽祖回鑾 大甲媽祖也共襄盛舉

2019-10-13 19:12

這間派出所收到神秘卡片 要警察「保護地球安全」

2019-10-13 09:35

影／壯觀！南投茶博首創千人擂茶 「太陽圖騰」草地現

2019-10-13 19:53

遭Wecare指東廠 高巿文化局回擊：不該亂扣帽子

2019-10-13 13:29

百年步道遭莫名開挖 北市府：邊坡改善並植百株竹柏

2019-10-13 22:42

不再是海洋生物隱形殺手 廢漁網變身貼心生活小物

2019-10-13 07:40

影／解籤不求人 嘉市小學生的QRcode解籤法比賽得第一

2019-10-13 13:18

走進高雄梓平社區 呷毛豆逛漁市還能手作檜木箸

2019-10-13 08:17

火災後花蓮清潔隊善後至凌晨 這團隊獲全國部隊特色獎

2019-10-13 16:17

斗六火車站交通亂象 雲縣府打造轉運站緩解

2019-10-13 17:51

違規幼兒車罰不怕 新北警科技執法出奇致勝

2019-10-13 13:42

影／新北聯合婚禮說明會 藝人小亮哥分享婚姻秘訣

2019-10-13 19:49

大巨蛋紛擾不斷 明天續闖都審會

2019-10-13 22:52

南投茶博農村好物館 優質國產品受歡迎

2019-10-13 14:23

古坑地方創生 雲縣府將投資8億6420萬元

2019-10-13 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top