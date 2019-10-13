博士科技農夫 無人機「巡田」超精準

2019-10-13 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



許又仁捨棄竹科百萬年薪，深入田地當起「科技農業人」。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

元沛農坊團隊與中興大學合作，以無人機「巡田」，影像分析綠覆率、產量預估、倒伏辨識等，掌握生長關鍵數據，這場田間實驗，正在花蓮玉里鎮內一塊臺灣黑熊彩繪田區上演中。

創辦元沛農坊團隊的許又仁，擁有清華大學博士光環，捨棄竹科百萬年薪，過去幾年來情願將雙手雙腳弄髒，深入田地當起「科技農業人」，朝農業的循環經濟邁進，自2016年起在田區裡持續推動科技解方，今年承接台灣黑熊保育協會黑熊田的計畫，黑熊彩繪田使用花蓮23、24、25號品系紫色稻種及台梗四號，來施作「黑稻熊」彩繪稻田。

今年首度以無毒農業為起點，引入科學化管理，並與傳統農業不同，以往農夫一人、以肉眼可照顧的秧苗株樹有限，如今透過無人機巡田，一口氣可掌握上萬株，更加精準。

許又仁與中興大學楊明德教授實驗室合作，以無人機空拍稻田，掌握每珠的存活率，也包含缺肥、出穗、生長期等，緊接著，團隊走入田間採樣做紀錄，滾動式調整栽種，以減少施肥、不噴藥為基礎，建立起友善農業的科學化流程。

黑熊彩繪田已於7月收割，目前進入二期稻作，未來將逐步擴展田區， 許又仁團隊則以採用有機、循環經濟的栽培方式，搭配不過量的合理化施肥，促使稻作能豐產，也兼顧了友善環境與保育觀念。