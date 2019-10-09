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台南六甲稻田彩繪「ㄇㄚˊ幾兔」 預將吸引粉絲瘋打卡

2019-10-09 14:56聯合報 記者吳淑玲／綜合報導

台南好米季明天將在六甲林鳳營陸橋下登場，其中最令人矚目的是1.5公頃的農地上的人氣LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」彩繪稻田，六甲區公所表示，因「ㄇㄚˊ幾兔」 作者粉絲逾50萬人，連日來接到不少詢問電話，預將吸引粉絲前來拍照打卡，因搭建的3層樓觀景平台，每次只能容納15人，若人潮爆多，將採限制人數及限制每人5分鐘方式到平台拍照。

六甲區長陳啟榮表示，彩繪稻田位於台南六甲區林鳳營陸橋下，可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」化身超萌農夫，利用多彩的四色彩葉水稻包括黃、綠、紫、白編織打造，並結合六甲的稻米、火鶴花，官田菱角，將軍胡蘿蔔等，將農業結合創意，成為農田亮點。

陳啟榮說，彩繪稻田主角「ㄇㄚˊ幾兔」，由六甲區農會負責，今年8月14日種下黃、綠、紫（紅）、白共4種顏色的彩葉水稻，打造「ㄇㄚˊ幾兔」的3D圖案，最近觀景平台完工後，有部分民眾已搶先來看，但基於安全考量，要到明天活動才會正式開放平台拍照。

陳啟榮指出，之前有民眾用空拍機將「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪主角亮相後，陸續有民眾打電話詢問，當天有沒有販售「ㄇㄚˊ幾兔」的相關產品，才知道原來「ㄇㄚˊ幾兔」這麼紅。

台南好米季10月10日上午10點在六甲林鳳營陸橋下開幕，設有台南好米、台灣鯛和火鶴花三大展區、小農市集、特色胖卡文創攤車市集、免費米食美食品嘗，遊客拍照打卡送紀念鑰匙圈；另在林鳳營故事館展出六甲媽祖廟20周年古文物展及音樂會，六甲區公所最新版美食地圖也將免費索取，邀請遊客按圖索驥，尋訪48家美食小吃。

台南好米季將在10月10日到27日舉辦，由台南市農業局主辦，六甲區公所承辦，六甲農會協辦，因「ㄇㄚˊ幾兔」3D圖案須登高俯瞰才能看得清楚，六甲公所在田邊搭建貨櫃觀景台，有3層樓高，提醒民眾要上平台拍照，一定要注意安全。

台南六甲稻田彩繪主角「ㄇㄚˊ幾兔」，已有民眾搶先看。記者吳淑玲／攝影
台南六甲稻田彩繪主角「ㄇㄚˊ幾兔」，已有民眾搶先看。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲區長陳啟榮站在三樓高觀景平台，是拍攝「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪的最佳角度。記...
台南六甲區長陳啟榮站在三樓高觀景平台，是拍攝「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪的最佳角度。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲稻田彩繪主角「ㄇㄚˊ幾兔」擁有超人氣。記者吳淑玲／攝影
台南六甲稻田彩繪主角「ㄇㄚˊ幾兔」擁有超人氣。記者吳淑玲／攝影
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台南六甲稻田彩繪主角「ㄇㄚˊ幾兔」，今年首度採用3D呈現。記者吳淑玲／攝影
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林鳳營稻米文創

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