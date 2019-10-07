守護牛欄河 竹縣東安古橋市集10月10日開張

2019-10-07 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



新竹縣關西鎮發起東安古橋市集，10月10日早上10點將開幕，鼓勵民眾多到牛欄河走走，一起守護這條重要母親河。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

新竹縣關西鎮牛欄河近年汙染事件頻傳，鎮民多次抗議，這次發起東安古橋市集，10月10日早上10點將開幕，未來每周六都會在河邊擺攤，鼓勵民眾多到牛欄河走走，一起守護這條母親河。

關西鎮牛欄河近年汙染事件不斷，在地民眾指出，位於上游工業區沒有設置統一汙水處理廠，廢水直接排入河川，居民對於水質相當憂慮。越來越多民眾關心在地生態，新竹縣關西鎮鄉土文化協會參與社區規畫師培訓，在牛欄河旁設置水質監測池，並在池內放流原生魚種，簡易測量系統定期檢測並記錄水質，找回當地生態多樣性。

「希望能喚醒大家重視環境議題！」理事長羅功奇指出，牛欄河受到上游汙染，民眾成立自救會抗議陳情，但效果有限。因此決定常態性舉辦東安古橋市集，提倡關西鎮是長壽之鄉、淨水之鄉，展售關西限定在地出產，每周六舉辦，盼藉此帶動關西微型經濟，同時也讓在地民眾更親近溪流，建立守護環境共識。

東安古橋市集位於東安橋旁的關西鎮中山路東路141巷，本季的主題以秋涼美飲為主，包含咖啡、仙草、洛神茶、常民飲料等，讓外界看見小鎮飲食的魅力。羅功奇指出，市集位於牛欄河旁，由在地民眾提供約70坪的私人土地，裡面新建置的可食地景，另有小農平台，本周四上午10點將舉行開幕。