大甲鐵砧山雕塑公園改造變身 假日吸引親子人潮來

2019-10-06 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中大甲鐵砧山雕塑公園，經中市府觀光旅遊局投入2400萬元整體建設，重舖公園草坪、設置勾月表演場與雕塑公園內的「太陽之門」，雕塑公園改造變身，現已開放，每逢假日吸引大批人潮，民眾說很久沒看到鐵砧山雕塑公園這麼多人。

鐵砧山位於台中市大甲區及外埔區一帶，北臨大安溪，山頂地勢平坦，遠望形似一座鐵匠打鐵用的鐵砧，因而得名，民國87年由地方熱心人士捐贈10件雕塑品，使鐵站山雕塑公園成為一座匯集人文藝術氣息的戶外休閒觀光去處。公園入口由花崗石與不鏽鋼雕塑而成的巨型雕塑品「太陽之門」，花崗石上的圖像經過反射會呈現在不銹鋼鏡面上，四周的景色也投射成為作品的一部分。

中市府觀光旅遊局長林筱淇表示，盧秀燕市長重視民眾的休憩環境，尤其是民眾常去的公園，指示針對風景區的公園應加強整修，雕塑公園從民國96年整修至今，發生部分步道破損現象及景觀設施老舊等問題。

觀旅局進行雕塑公園整修工程，今年8月完工，採生態工程施工，且配合現場樹木位置重新配置步道走向，洗手台也設置小鳥洗澡缽，讓小動物也可以戲水和喝水，雕塑品全部保留，並配合步道移至適當位置，座椅也以公園內原有的石頭堆砌做成。

工程最大的亮點是太場之門廣場，太陽意象的巨型地面彩繪，讓人一進公園就有驚豔的感覺。