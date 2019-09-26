秋天最美 大內「秋雪」甜根子草花海音樂會將登場

2019-09-26 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



「秋雪」大內秋天最美！ 正是台南市大內區曾文溪畔甜根子草隨風搖曳美景，大內區公所將於下月6日在曾文溪畔首度舉辦音樂饗宴，除了浪漫樂海美景，還有在地生產的酪梨冰淇淋、料理限量免費品嘗，預料將掀起「來大內賞遊」熱潮。

大內區曾文溪畔甜根子草「九月雪」美景，這幾年超夯，透過網路放送，吸引許多外地民眾來朝聖，尤其每年此時從曾文溪大內橋曾文溪畔自然生長白雪靄靄的甜根子草，彷彿覆蓋一片雪白地毯，一陣風吹來白色的甜根子草搖曳的丰姿，美不勝收，更被許多鄉民推薦是台南秋天最美的景色。

大內區公所說，下月6日周日下午2點起在曾文溪畔甜根子草白色花穗盛開時，首度舉辦市集音樂會，搭配社區營造成果展及交通安全等政令宣導，民眾漫步曾文溪畔堤防欣賞甜根子草花海，一邊聆聽樂團演奏，沉浸在一場扣人心弦的音樂饗宴，還能逛農特市集、欣賞社區營造成果，黃昏夕陽西下時觀賞甜根子草花海，更顯浪漫與愜意。