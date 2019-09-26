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懷舊老物件當背景 台中眷村肖像展人人來開箱

2019-09-26 12:30聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中清水眷村文化園區規劃一處展間，可讓參觀民眾人人開箱當畫面主角，即日起至11月15日，展出進駐藝術家杜建衡的進駐計畫「眷村肖像」，藝術家杜建衡首次以眷村為發想並直接於眷村房舍中執行藝術進駐計畫，展間運用眷村物件組合排列，設置眷村攝影棚，展間當背景，參觀民眾可當主角，在開箱畫面中拍照當主角。

杜建衡進駐的前期踏查了清水眷村尚未被整修的房舍，他表示，原住戶已搬離眷村，遺留下來的物件仍帶著精神而被保留著，他先選擇在眷村房舍中找尋原住戶尚未帶走的小物件，在搜尋、研究老物件中，與原眷戶的生活進行想像、連結。而從事影像工作的杜建衡，未來也將進行一系列眷村肖像拍攝，透過藝術家鏡頭看見不一樣的眷村精神。

台中市港區藝術中心表示，現今人人掌中皆有支離不開的手機，一個直覺的輕觸即可截下眼前的景象，或許已難想像在眷村時代，拍一張照片是件難事，從眷村老照片中可發現，因為機會難得，若有拍照機會便會將家中漂亮的擺飾品、盆栽等聚集一起，作為背景共同拍照。杜建衡透過巧思將收集的眷村物件設置成一間「攝影棚」，將含有眷村精神之物件一件件地陳列，讓民眾可以一起拍照當懷舊年代的主角。

台中市清水眷村文化園區現正展出眷村肖像展，展出眷村文物。圖／台中市港區藝術中心提...
台中市清水眷村文化園區現正展出眷村肖像展，展出眷村文物。圖／台中市港區藝術中心提供
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台中市清水眷村文化園區現正展出眷村肖像展，展出眷村文物。圖／台中市港區藝術中心提...
台中市清水眷村文化園區現正展出眷村肖像展，展出眷村文物。圖／台中市港區藝術中心提供
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眷村藝術家

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