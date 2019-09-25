全台最美南迴公路安朔-草埔段 年底通車

2019-09-25 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東縣報導



施工已9年的南迴公路截彎取直拓寬工程，預定年底通車。 圖／公路總局提供 分享 facebook

號稱全台最美公路，省道台9線南迴公路截彎取直拓寬工程竣工，預定12月20日前後通車，公路總局表示，其中台東安朔至屏東草埔路段，因有長達4.6公里的草埔隧道，基於安全，禁行機車（含重機）、自行車與行人徒步，上述用路人必須改走舊省道往來台東與屏東。

全台最美公路，省道台9線南迴公路台東安朔至屏東草埔路段，預定年底通車。圖／公路總局提供 分享 facebook

公路總局西濱工程處表示，南迴公路截彎取直拓寬工程在民國100年動工，終於在去年5月中打通最艱難的草埔隧道，施工9年，預定今年底通車，其中全長約11公里的台東縣達仁鄉安朔至屏東縣獅子鄉草埔路段，除了高架道路穿越溪澗山谷，氣勢雄奇，還有長達4.6公里的草埔隧道。

南迴公路截彎取直拓寬工程共分3段，台東縣太麻里香蘭至金崙段、金崙至大鳥段已通車，台東達仁鄉安朔至屏縣獅子鄉草埔段，目前正進行工程收尾及道路標線畫設等細部作業，預定12月20日前後通車。至於舊安朔至草埔的舊省道則更名為「台9戊線」，維持通行。

南迴公路截彎取直拓寬工程預定年底通車，草埔隧道長達4.6公里，基於安全，禁行機車（含重機）、自行車與行人徒步。 圖／公路總局提供 分享 facebook

公路總局表示，因草埔隧道太長，縱使隧道內有空氣過濾及排煙抽風系統，但來往車輛太多，人體長期暴露其中，難保不發生意外，特別是患有慢性呼吸道疾病民眾一旦發病，後果難以預料，經公路運輸學者與專家評估，基於安全考量，禁止重機、機車、自行車及徒步民眾進入。

因此騎重機、機車、自行車及徒步環島民眾，須走台9戊線來往屏東及台東。