台灣觀賞蝦奪世界冠軍！ 小小一尾身價飆6萬

2019-09-25 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



台灣觀賞蝦年產值上億元，因業者育種創新度極高，憑藉品種稀有性成為世界賽事常勝軍。天空魚水族創辦人蘇耀龍，今年6月帶著「黃金蟒蝦」遠赴德國參加Shrimp World Cup Kalkar2019賽事，並一舉奪下世界冠軍，現在小小一隻觀賞蝦身價高達6萬元。

蘇耀龍原先從事攝影工作，熱衷於水草景觀設計也獲獎無數，因受友人影響，一腳跨進觀賞蝦領域中，從入門投入20多萬買蝦及設備，15個年頭過去，也從玩家躍升為觀賞蝦出口業者。

而這回獲得國際冠軍的「黃金蟒蝦」（Golden Boa），金黃色澤及蟒蛇紋路等特徵，具有高度獨特性，從來自20多國超過260組參賽隊伍中，獲得評審肯定脫穎而出，目前飼養1.5年全長約3公分身的「黃金蟒蝦」，身價高達6萬。

然而早期養殖蝦利潤極好，全盛時期月入2、3百萬不是問題，但如今受市場變化影響，價格起伏相當大，行情好每月可達百萬營收，但最差也可能落在2、30萬。蘇也直言，未來觀賞蝦的產業發展，應會朝似孔雀魚產業現況，走平實、量大的發展路線。