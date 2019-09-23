堅持藝術融入生活 「小王子」黃騰輝印藝術年曆10年

2019-09-23 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ╱即時報導



你還在用年曆嗎？在手機行事曆取代後，印刷精美、一年一版的紙本年曆逐漸式微。但藝術創作者「小王子」黃騰輝堅持將自己畫作製成年曆，已持續10年；今年更與13位當代著名詩人鄭愁予、楊風、蘇紹連等人合作，每月1幅畫搭配1首詩，希望詩畫走入一般人的生活日常，讓藝術與浪漫深植人生。

因此僅管各界的年曆發行愈來愈少，但「黃騰輝藝術年曆」每年仍榮登誠品書店熱銷排行榜，今年在9月25日於誠品書店門市、網路書店開始預購，原價350元，誠品特價199元。

黃騰輝創作畫作已有30年，以畫玫瑰著名；他也是首位登上國際信用卡的華人藝術家，曾為英國皇室御用品牌設計威廉王子大婚紀念瓷器和英女王登基60周年紀念盃，瓷器設計在數十個國家都有收藏者。

黃騰輝的畫作價值頗高，但他最希望是讓藝術「平凡化」，在人的生活中無所不在、深植人心，因此堅持「年曆入畫」，將自己的畫作印成年曆，陪伴在每人的生活日常。

除了讓美麗畫作擺放桌前，他還邀了自己13位當代著名詩人為畫「譜詩」，包括鄭愁予、楊風、蘇紹連、陳寧貴、徐慶東、莫 渝、莫 云、吳 櫻、邱一帆、林盛彬、黃玉蘭、陳胤、蔡家宇等人，每幅畫由詩人為畫作賦詩。