83歲鑽石夫妻 分享60年婚姻相處秘訣

2019-09-22 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



內湖區民83歲詹瑞東原於民國47年要與同齡妻子韓水金舉辦婚禮結婚，卻因服兵役中、爆發八二三砲戰取消，韓水金也因而沒穿過婚紗；詹瑞東為感謝與彌補妻子，決定在兩人結婚60年暨妻子生日的今天，舉行鑽石婚慶，夫妻倆也在眾人見證下穿上西裝與婚紗圓夢。針對如何維持婚姻，詹則說，夫妻相處一定會有摩擦，一方生氣時，另一方記得退讓就是他們的秘訣。

談起服兵役當海軍，詹瑞東記憶猶新，他說自己在民國46年到台南當兵，放假到阿姨家公司休息，才會認識當時在那當員工的韓水金，隔年兩人決定結婚，詹連婚假都請了要辦婚禮卻發生八二三砲戰。

詹瑞東說，戰事期間，他在驅逐艦漢陽15號上擔任5吋砲射手，與其他同僚負責護衛運輸船，他面對中共的快艇與飛機騷擾及機槍掃射，雖然成功擊沉或趕走敵方船隻，卻有很多同袍因此中彈犧牲，看到旁邊的人無預警倒下，讓他很緊張，還因此吃不下飯；也一度因戰事緊張，書信延遲，家人以為他已經陣亡。

詹瑞東也說，八二三砲戰前原本看不起台籍士兵的長官，最後都豎起大拇指，彼此隔閡也因此減少；而他當兵時，蔣中正總統也常來視察，蔣罵官兵像在罵孩子，對基層士兵則是輕聲細語，因此他對蔣的印象很好。

八二三炮戰後，詹瑞東很多同袍都晉升為士官，但他笑說，自己太愛老婆，每到放假去找韓水金就忘了準時收假，也因此被關過禁閉，所以升不了；而後來因家裡也只補辦婚宴回請送賀禮的親友，因此韓水金未曾穿過婚紗或拍過婚紗照。

詹瑞東說，20年前韓水金遇到肇事逃逸車禍，身體癱瘓，讓他很愧疚；他後來自己照顧韓水金到約10年前，發現身體也不行了才送韓水金到安養院，但也天天去看韓水金；為了感謝與彌補韓水金，選在結婚60年且是韓水金生日當天舉辦鑽石婚慶。