親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

83歲鑽石夫妻 分享60年婚姻相處秘訣

2019-09-22 17:18聯合報 記者翁浩然╱即時報導

內湖區民83歲詹瑞東原於民國47年要與同齡妻子韓水金舉辦婚禮結婚，卻因服兵役中、爆發八二三砲戰取消，韓水金也因而沒穿過婚紗；詹瑞東為感謝與彌補妻子，決定在兩人結婚60年暨妻子生日的今天，舉行鑽石婚慶，夫妻倆也在眾人見證下穿上西裝與婚紗圓夢。針對如何維持婚姻，詹則說，夫妻相處一定會有摩擦，一方生氣時，另一方記得退讓就是他們的秘訣。

談起服兵役當海軍，詹瑞東記憶猶新，他說自己在民國46年到台南當兵，放假到阿姨家公司休息，才會認識當時在那當員工的韓水金，隔年兩人決定結婚，詹連婚假都請了要辦婚禮卻發生八二三砲戰。

詹瑞東說，戰事期間，他在驅逐艦漢陽15號上擔任5吋砲射手，與其他同僚負責護衛運輸船，他面對中共的快艇與飛機騷擾及機槍掃射，雖然成功擊沉或趕走敵方船隻，卻有很多同袍因此中彈犧牲，看到旁邊的人無預警倒下，讓他很緊張，還因此吃不下飯；也一度因戰事緊張，書信延遲，家人以為他已經陣亡。

詹瑞東也說，八二三砲戰前原本看不起台籍士兵的長官，最後都豎起大拇指，彼此隔閡也因此減少；而他當兵時，蔣中正總統也常來視察，蔣罵官兵像在罵孩子，對基層士兵則是輕聲細語，因此他對蔣的印象很好。

八二三炮戰後，詹瑞東很多同袍都晉升為士官，但他笑說，自己太愛老婆，每到放假去找韓水金就忘了準時收假，也因此被關過禁閉，所以升不了；而後來因家裡也只補辦婚宴回請送賀禮的親友，因此韓水金未曾穿過婚紗或拍過婚紗照。

詹瑞東說，20年前韓水金遇到肇事逃逸車禍，身體癱瘓，讓他很愧疚；他後來自己照顧韓水金到約10年前，發現身體也不行了才送韓水金到安養院，但也天天去看韓水金；為了感謝與彌補韓水金，選在結婚60年且是韓水金生日當天舉辦鑽石婚慶。

兩人婚慶是透過弘道老人福利基金會協助舉辦，在市長柯文哲、地方議員高嘉瑜、黃珊珊及數十位親友與子孫等人見證下，穿上西裝與婚紗圓夢。詹也分享兩人60年婚姻滿好的秘訣，他表示，夫妻相處一定會有摩擦，當他與妻子其中一人情緒上來時，另一方會先退一步或乾脆不理會對方，避免兩人情緒衝突，「否則怎麼維持60年？」

內湖區民83歲詹瑞東與同齡妻子韓水金結婚60年，但韓從未穿過婚紗，兩人昨舉行鑽石...
內湖區民83歲詹瑞東與同齡妻子韓水金結婚60年，但韓從未穿過婚紗，兩人昨舉行鑽石婚慶在眾人見證下穿上西裝與婚紗圓夢。記者翁浩然／攝影
分享
內湖區民83歲詹瑞東與同齡妻子韓水金結婚60年，但韓從未穿過婚紗，兩人昨舉行鑽石...
內湖區民83歲詹瑞東與同齡妻子韓水金結婚60年，但韓從未穿過婚紗，兩人昨舉行鑽石婚慶在眾人見證下穿上西裝與婚紗圓夢。記者翁浩然／攝影
分享

婚紗結婚夫妻

相關新聞

秋天到了！ 台中不必上山就到公園賞花

2019-09-22 15:16

地下神宮吸睛 台南虎頭埤還有第3座神社

2019-09-22 00:32

全國古蹟日在屏東 藝師踩街揭幕

2019-09-21 23:39

送別最後文面國寶 場面肅穆

2019-09-21 23:25

李陽席地賣藝 一手好字養家

2019-09-21 23:20

送別最後的泰雅文面國寶 YAKI柯菊蘭回歸祖靈懷抱

2019-09-21 17:06

台南喜樹龜醮傳承200年 爭列無形文化資產

2019-09-21 13:22

台南水道變身博物館 雙十開園

2019-09-20 23:57

台南水道博物館磚造「快濾筒室」紅百年 沒變過

2019-09-20 23:52

歷史建築活化 鐵匠房被裝電捲門 宜縣府喊卡

2019-09-20 23:45

苗栗後龍好望角 國發會「驚豔」助拚觀光新亮點

2019-09-20 23:20

雲林第1座 麥寮海廢藝術公園開幕

2019-09-20 23:20

金門老兵召集令 碉堡巡禮 滿滿回憶

2019-09-20 23:14
看更多

熱門文章

突破不孝禁忌 他把中風父送長照機構反受到妥善照顧

2019-09-21 19:18

第二波補助來了！竹縣加碼家電舊換新補助3千 明起受理

2019-09-22 09:10

1088動線調整取消2站 基隆到南港省10到15分鐘

2019-09-21 20:29

尹立批上面交代不宜支持《返校》 電影館駁行銷都沒少

2019-09-22 01:10

本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20

2019新竹生活節登場 今還有手作漢堡、兒童劇團演出

2019-09-22 07:45

桃市前官員感謝媽媽 淚寫「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 20:39

影／大胃王挑戰賽 冠軍男吞了2公斤牛肉！

2019-09-21 20:39

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

俄國石虎插畫家到基隆和平島 卡佳：多元地貌很驚奇

2019-09-21 23:22

影╱挫冰小姐成水煮蛋阿婆 她：當年冰1碗5角

2019-09-21 20:31

中美貿易轉單效應發酵 佳邦、智邦急徵人才

2019-09-22 09:49

台東最有特色公車亭失修 因租金問題「管理人不幹了」

2019-09-22 11:45

北市違建爆包庇？ 黃國昌呼籲市府說清楚

2019-09-22 12:37

影／後龍開辦鎮民意外險 生效第3天首件身故理賠案出現

2019-09-21 21:56

板橋社後蓋捷運？ 蔡英文：可行性蠻高

2019-09-22 13:07

李陽席地賣藝 一手好字養家

2019-09-21 23:20

4輛體感科技大貨櫃車 開進高雄各區邀民眾體驗新科技

2019-09-22 07:45

高雄市議會時間到就下班？ 陳其邁：哪有這種涼缺？

2019-09-22 11:34

再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24

李永萍瑞平雙貢創生中心開幕 初選對手徐正文相挺

2019-09-21 19:35

首編預算送議會 韓國瑜23日到27日受考驗

2019-09-22 00:05

影／高雄「路平專業包」真人開箱 縮時攝影好療癒

2019-09-22 12:33

台中人老好快！ 明年突破35萬人領敬老金

2019-09-22 14:08

高市議會準時下班放水韓國瑜？ 游淑慧：議員想早結束

2019-09-22 13:09

台中經濟怎麼搞 新任經發局長張峯源提這3面向

2019-09-22 14:55

百年花蓮鐵道園區中山堂 將變身鐵道電影院

2019-09-22 07:43

高市議會開會時間爭議 陳其邁：協商用表決是很奇怪

2019-09-21 23:12

2020台灣燈會在台中 5000名志工招募中

2019-09-22 16:10

影／台灣人生不如死！ 他建議拜月老人緣好姻緣自然就來

2019-09-22 13:28

秋天到了！ 台中不必上山就到公園賞花

2019-09-22 15:16

柯文哲酸高市議會質詢只到6點半 王鴻薇：北市也一樣

2019-09-22 16:43

竹市公道三新闢道路截彎取直 5億經費到位

2019-09-22 12:40

扯！水泥未乾遭硬闖 深長胎痕毀新路讓居民全抓狂了

2019-09-22 18:15

地下神宮吸睛 台南虎頭埤還有第3座神社

2019-09-22 00:32

彰化歷年最大規模6千人淨灘 最遠的最髒的海岸線乾淨了

2019-09-22 16:34

長庚警衛12壯男陪跑 嘉義永慶盃路跑萬人參加

2019-09-22 11:33

中華廣東新住民交流協會成立 凝聚新住民力量

2019-09-21 19:35

東協發展快速 侯友宜感嘆「台灣政治紛擾太多」

2019-09-22 15:13

中橫20谷關千人健行 921千人齊步走

2019-09-21 20:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top