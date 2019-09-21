親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

送別最後文面國寶 場面肅穆

2019-09-21 23:25聯合報 記者胡蓬生／苗栗報導

最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭日前辭世，告別禮拜昨天上午在泰安鄉梅園國小舉辦，會場...
最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭日前辭世，告別禮拜昨天上午在泰安鄉梅園國小舉辦，會場外設置追思走廊供大家緬懷Yaki的容顏。 圖／苗栗縣政府提供
分享
全台最後一位的泰雅族文面國寶柯菊蘭女士14日清晨辭世，享壽97歲，老人家的告別禮拜昨天上午在苗栗縣泰安鄉梅園國小舉辦，族人和親友穿著傳統服飾一同前來為Yaki（泰雅語對女性長者的尊稱）送行，祈願老人家安息並走過彩虹橋回到祖靈懷抱。

行政院原住民族委員會為表彰柯菊蘭女士對台灣原住民族文面文化知識保存的重大貢獻，昨天由原民會副主委伊萬．納威代為頒贈一等原住民族專業獎章，由柯的外孫王伯元代為受領。

最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭告別式昨天上午在梅園國小舉辦，原民會副主委伊萬·納威...
最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭告別式昨天上午在梅園國小舉辦，原民會副主委伊萬·納威（左）頒贈一等原住民族專業獎章表彰。 圖／苗栗縣政府提供
分享

會場外設置追思走廊，告別式以基督教儀式進行，由牧師林以撒主禮，會場播放柯菊蘭的紀錄影片、相片讓眾人緬懷老人家生前的容顏，場面肅穆隆重。

最後的泰雅族文面國寶柯菊蘭告別禮拜昨天在泰安鄉梅園國小舉辦，縣長徐耀昌到場參加。...
最後的泰雅族文面國寶柯菊蘭告別禮拜昨天在泰安鄉梅園國小舉辦，縣長徐耀昌到場參加。 圖／苗栗縣政府提供
分享
苗栗縣長徐耀昌、縣議員黃月娥、楊文昌及泰安鄉長劉美蘭、縣府原民中心主任蔣意雄、文化觀光局長林彥甫等相關局處首長到場送別。立委高金素梅、文化部主秘陳登欽、文化資產局副局長邱建發等人也參加告別禮拜，表達不捨，喪禮結束後Yaki安葬於天狗部落公墓。

苗栗縣文化觀光局105年將文面公告登錄為縣內民俗類無形文化資源，但隨著兩位文面民俗保存者簡玉英、柯菊蘭相繼過世，已無新的保存者能承接，因此縣內的這項無形文化資產項目「文面」，也將依文資法規定公告「廢止」。

文觀局表示，文面的無形文化資產項目雖將公告廢止，但縣府近年來不斷製作紀錄片、影像紀錄，努力保存文面文化的民俗特色，相關文史影像紀錄未來可提供後世參考。

原住民文化資產苗栗縣國寶泰雅族

相關新聞

地下神宮吸睛 台南虎頭埤還有第3座神社

2019-09-22 00:32

全國古蹟日在屏東 藝師踩街揭幕

2019-09-21 23:39

李陽席地賣藝 一手好字養家

2019-09-21 23:20

送別最後的泰雅文面國寶 YAKI柯菊蘭回歸祖靈懷抱

2019-09-21 17:06

台南喜樹龜醮傳承200年 爭列無形文化資產

2019-09-21 13:22

台南水道變身博物館 雙十開園

2019-09-20 23:57

台南水道博物館磚造「快濾筒室」紅百年 沒變過

2019-09-20 23:52

歷史建築活化 鐵匠房被裝電捲門 宜縣府喊卡

2019-09-20 23:45

苗栗後龍好望角 國發會「驚豔」助拚觀光新亮點

2019-09-20 23:20

雲林第1座 麥寮海廢藝術公園開幕

2019-09-20 23:20

金門老兵召集令 碉堡巡禮 滿滿回憶

2019-09-20 23:14

u故事／走過風災十年 牙醫師的偏鄉音樂夢

2019-09-20 11:56

妻子嫁妝帶來單眼相機 龔顯森與攝影結下良緣

2019-09-20 07:23
看更多

熱門文章

國內首次也是唯一一次 全台最美公路路跑錯過不再辦

2019-09-21 08:10

「沒想到這麼紅」！ 屏東佳冬漁村裡的這一班超厲害

2019-09-21 10:36

突破不孝禁忌 他把中風父送長照機構反受到妥善照顧

2019-09-21 19:18

離島居民限定優惠來了！「買國外 +1元送國內」省很大

2019-09-21 11:13

高市議會質詢準時結束 議員：護航韓國瑜

2019-09-21 14:55

糗！ 柯文哲到馬祖居然被貓「甩了」......

2019-09-21 14:59

1088動線調整取消2站 基隆到南港省10到15分鐘

2019-09-21 20:29

影╱夢幻美景！阿里山公路沿線、小笠原山雲海雲瀑大爆發

2019-09-21 17:36

影／大胃王挑戰賽 冠軍男吞了2公斤牛肉！

2019-09-21 20:39

柯文哲訪馬祖 笑問劉增應「現在只有我們是醫生嗎」？

2019-09-21 11:20

第一次到馬祖 柯文哲笑稱：和都會景觀不同很新奇

2019-09-21 11:58

大量重機改裝呼嘯台3線惹毛山區居民 警今攔檢80輛

2019-09-21 13:18

善款湧入1天溢滿缺口 解基隆家扶發不出獎助學金困境

2019-09-21 09:31

注意！竹縣新豐、湖口、竹北多村里 26日停水9小時

2019-09-21 18:09

開箱照正夯！ 寒軒國際拍中廚開箱照

2019-09-21 16:58

眷村故事加美食 憲光二村讓你體驗八寶飯邊演邊吃

2019-09-21 07:30

影╱挫冰小姐成水煮蛋阿婆 她：當年冰1碗5角

2019-09-21 20:31

電視本土劇夯在家追劇不過癮 嘉義縣推追劇旅遊專車

2019-09-21 09:23

昔日台灣棄嬰今日美國醫師 他跨海尋親

2019-09-21 14:34

花蓮新天堂茶餐廳開張 品味90年代道地香港味

2019-09-21 15:22

員山子今年首次分洪 分掉基隆河洪水616萬立方公尺

2019-09-21 13:40

桃市前官員感謝媽媽 淚寫「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 20:39

基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復開工 立委爆料有密室

2019-09-21 16:40

誰是墾丁海灘「垃圾王」 答案是塑膠一次性生活用品

2019-09-21 14:08

萬里蟹產季開始了 現捕野柳假日活蟹市集開賣

2019-09-21 14:56

400年來第一次 新港奉天宮開台媽祖騎佑綠島

2019-09-21 16:04

本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20

小祕書辛苦攢錢20年 只為用父母名義贈台東偏鄉醫療車

2019-09-21 11:15

俄國石虎插畫家到基隆和平島 卡佳：多元地貌很驚奇

2019-09-21 23:22

馬祖拚酒「阿莎力」 柯文哲笑稱：這77歲的太厲害了

2019-09-21 13:37

屏東「黑金」可可愈種愈多 果農升級保養品

2019-09-21 10:21

虎頭埤繼地下神宮後 觀旅局長爆：還有第三座神社

2019-09-21 16:03

南港打卡新亮點！ 「松山療養所所長宿舍」日本味十足

2019-09-21 15:26

送別最後的泰雅文面國寶 YAKI柯菊蘭回歸祖靈懷抱

2019-09-21 17:06

高市議會質詢準時結束 柯文哲酸：一例一修，不錯

2019-09-21 11:40

921開箱地震救生包 台中人帶上這罐辣椒醬

2019-09-21 11:52

高速公路鼎金民族匝道將封閉 10月18日起改道

2019-09-21 15:52

菸民注意！北市加強取締亂丟菸蒂 最高罰6000元

2019-09-21 13:19

全國智慧製造大數據分析競賽 百萬獎金決戰東海

2019-09-21 14:38

真人開箱 監理所跟風卻漏了最多人的車

2019-09-21 13:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top