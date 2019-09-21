送別最後文面國寶 場面肅穆

2019-09-21 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭日前辭世，告別禮拜昨天上午在泰安鄉梅園國小舉辦，會場外設置追思走廊供大家緬懷Yaki的容顏。 圖／苗栗縣政府提供 分享 facebook 全台最後一位的泰雅族文面國寶柯菊蘭女士14日清晨辭世，享壽97歲，老人家的告別禮拜昨天上午在苗栗縣泰安鄉梅園國小舉辦，族人和親友穿著傳統服飾一同前來為Yaki（泰雅語對女性長者的尊稱）送行，祈願老人家安息並走過彩虹橋回到祖靈懷抱。

行政院原住民族委員會為表彰柯菊蘭女士對台灣原住民族文面文化知識保存的重大貢獻，昨天由原民會副主委伊萬．納威代為頒贈一等原住民族專業獎章，由柯的外孫王伯元代為受領。 最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭告別式昨天上午在梅園國小舉辦，原民會副主委伊萬·納威（左）頒贈一等原住民族專業獎章表彰。 圖／苗栗縣政府提供 分享 facebook

會場外設置追思走廊，告別式以基督教儀式進行，由牧師林以撒主禮，會場播放柯菊蘭的紀錄影片、相片讓眾人緬懷老人家生前的容顏，場面肅穆隆重。

最後的泰雅族文面國寶柯菊蘭告別禮拜昨天在泰安鄉梅園國小舉辦，縣長徐耀昌到場參加。 圖／苗栗縣政府提供 分享 facebook 苗栗縣長徐耀昌、縣議員黃月娥、楊文昌及泰安鄉長劉美蘭、縣府原民中心主任蔣意雄、文化觀光局長林彥甫等相關局處首長到場送別。立委高金素梅、文化部主秘陳登欽、文化資產局副局長邱建發等人也參加告別禮拜，表達不捨，喪禮結束後Yaki安葬於天狗部落公墓。

苗栗縣文化觀光局105年將文面公告登錄為縣內民俗類無形文化資源，但隨著兩位文面民俗保存者簡玉英、柯菊蘭相繼過世，已無新的保存者能承接，因此縣內的這項無形文化資產項目「文面」，也將依文資法規定公告「廢止」。

文觀局表示，文面的無形文化資產項目雖將公告廢止，但縣府近年來不斷製作紀錄片、影像紀錄，努力保存文面文化的民俗特色，相關文史影像紀錄未來可提供後世參考。