台南喜樹龜醮傳承200年 爭列無形文化資產

2019-09-21 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南喜樹萬皇宮普度龜醮文化季今、明兩天舉行，這項傳承200多年是喜樹獨特的民俗信仰文化，獨具有地方宗教歷史文化特色的龜醮祭典，今天普度，預定明天下午4時30分火化仙舟，活動達最高潮，廟方已委請專家學者調查，希望爭取列入台南市定無形文化資產。

廟方指出，代天府萬皇宮供奉葉、朱、李三府千歲，已有近300年歷史，歷經多次整修重建，是社區居民的信仰中心。相傳距今200多年前，當地居民海墘牽罟時，意外捕獲一隻大海龜，眾人將牠宰殺分食後，庄內竟然發生大火，當時食龜人家無一倖免。

庄民情急之下，請示萬皇宮的三府千歲，才曉得誤殺了修行多年即將得道的龜仙，經三府千歲調停指示，庄民每年準備祭品及紙糊仙舟1艘添載柴米油鹽等日常用品與九金銀紙，在海墘祭拜焚化後才恢復往日平靜。

又據說中元過後，尚有一些鬼魂好兄弟會在人間流連不去，因喜樹萬皇宮為代天府，供奉三府千歲，於每年農曆8月23日晚上舉行中元普度，喜樹居民近2000戶民提供貢品及演戲，並請道士誦經疏文後送走最後一批好兄弟，農曆8月24日則設壇祭拜普度演戲酬神，並火化仙舟這就是每年舉行「龜醮」祭典法會儀式，成為喜樹獨特的民俗信仰文化活動。