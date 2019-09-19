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訪燈塔玩迷宮 新北石門富貴角好拍好玩

2019-09-19 23:21聯合報 記者江婉儀／新北報導

從公園門口沿著步道，可以走到富貴角燈塔、富基漁港等景點，也可沿路欣賞海岸風光。記...
從公園門口沿著步道，可以走到富貴角燈塔、富基漁港等景點，也可沿路欣賞海岸風光。記者江婉儀／攝影
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富貴角公園位在新北市石門區，除有優美海景，也有富貴角燈塔、老梅迷宮等著名景點，以及風稜石為主的地質景觀，適合全家出遊，一年四季都可來欣賞北海岸不同的風貌。

富貴角位在台灣最北端的突出海岬，舊名為「打賓」、「打鞭」，1762年荷蘭人法倫泰在著作「新舊印度誌」中將富貴角記為「hoek」，意思為海岬，後人便採其譯音稱此地為「富基角」，直到日治時期更名為「富貴角」。

富貴角燈塔為黑白線條平行相間的八角形燈塔，方便船隻辨識，每到秋冬有濃霧，燈塔內有...
富貴角燈塔為黑白線條平行相間的八角形燈塔，方便船隻辨識，每到秋冬有濃霧，燈塔內有「霧笛」協助船隻辨別方向。 記者江婉儀／攝影
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公園門口沿步道可走到富貴角燈塔、富基漁港等景點，沿路可欣賞海岸風光，但各景點之間有些距離，需要先做好防曬及遮陽。

1897年完工的富貴角燈塔為黑白線條平行相間八角形燈塔，是台灣最北端的燈塔，也是日本人在台灣建造的第一座燈塔。設計成黑白條紋是為了方便船隻辨識，每到秋冬有濃霧，燈塔內設有「霧笛」協助船隻辨別方向。

「老梅迷宮」則隱身在富貴角公園內，跟三五好友在迷宮內要找到出路，別有一番趣味。記...
「老梅迷宮」則隱身在富貴角公園內，跟三五好友在迷宮內要找到出路，別有一番趣味。記者江婉儀／攝影
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「老梅迷宮」隱身在富貴角公園內，由一塊塊磚頭堆砌成磚牆，牆面連結成彎曲、複雜的走道，一不小心就會走到死路，跟三五好友在迷宮內找出路，別有一番趣味。

老梅迷宮雖不大，但好拍又好玩，隨興擺動作也能拍出意境照，是北海岸的熱門打卡點，到此一遊的民眾不妨爬上斜坡，能拍出迷宮牆面交錯的畫面，但須注意安全。

燈塔防曬日治時期石門

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