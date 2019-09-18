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觀音信仰也跟XR時代 電子觀音靈籤免費讓民眾抽

2019-09-18 17:33聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

靈鷲山觀音文化國際論壇現場將展示百八觀音套書、複刻唐卡、佛牌等百八觀音文創商品。...
靈鷲山觀音文化國際論壇現場將展示百八觀音套書、複刻唐卡、佛牌等百八觀音文創商品。圖／新北市民政局提供
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宗教信仰也科技化！靈鷲山佛教教團將舉辦第2屆觀音文化國際論壇，邀請9名國際級觀音研究學者專家，探討最新的AI觀音，並探討如何將觀音信仰與結合AR、VR、MR技術，今更舉辦記者會展示電子觀音靈籤，未來也將在論壇現場讓民眾體驗，論壇活動即日起開始報名，名額僅限300名。

靈鷲山佛教教團將於9月29日、29日舉辦第二屆觀音文化國際論壇，首次將科技與宗教結合，並邀請9位來自日本、尼泊爾、中國大陸及台灣的國際級觀音研究學者專家，一同探討最新的AI觀音以及如何將觀音信仰與結合AR、VR、MR技術。

記者會現場設置論壇期間讓民眾免費抽取的電子觀音籤，連諸事不順的蜘蛛人（Spider-Man，網民取其諧音）也到場祈求觀世音菩薩庇佑，由靈鷲山廣純法師解籤、指點迷津，還獲得結緣的「豬年祈福卡」，祈願好運開運、心想如願。

靈鷲山佛教教團廣純法師表示，百八觀音源於尼泊爾加德滿都的「百八觀音寺」，是當地的重要信仰之一，而安座於靈鷲山聖山寺金佛殿的百八觀彩銅雕聖像，是台灣僅見同時也是林健成老師的代表鉅作。

林健成老師將觀音的108種精妙化現，以工藝完美呈現，但去年他不幸過世，為此去年規劃百八觀音特展，並辦理首屆的觀音文化國際論壇，感念林建成老師對宗教文化的貢獻，也讓民眾更深刻瞭解百八觀音信仰。

世界宗教博物館館長、全球百八觀音文化總會會長陳國寧說，今年論壇邀請到9位國際級觀音研究學者專家，包含日本曹洞宗德林寺住持高岡秀暢法師、尼泊爾蓮華研究中心主席理事長蘇仁德啦曼•巴哲拉查瑞亞博士（Surendra Man Bajracharya Ph.D）、國立歷史博物館蔡耀慶教授及當若科技藝術共同創辦人周杰璁等，進行9場專題演講與2場綜合座談，並由國際藏傳佛教研究暨佛教圖像學專家立川武藏教授，從西天到中土到全球化，探討觀音信仰的多元融合。

新北市民政局長柯慶忠表示，靈鷲山以觀音法門為修行傳承，山上黑面多羅觀音、毗盧觀音、十一面觀音聞名遐爾，是北台灣知名的觀音道場。去年在世界宗教博物館舉辦首屆觀音文化國際論壇，今年除了首度與市府合作，從多樣性的觀音文本認識觀音的慈悲精神外，也結合科技信仰，跳脫一般佛教學術研究的框架，吸引更多年輕人關注。

此次論壇將在新北市府507會議室舉辦，內容包含佛教藝術、民俗文化與人類學、書法、佛本經典、唐卡研究等，並將最新AI科技連結觀音信仰，因應XR（結合AR、VR、MR）時代來臨。現場還展示百八觀音套書、複刻唐卡等文創商品，即日起開放網路報名，名額僅限300人，相關諮詢請查活動網址（https://weborder.ljm.org.tw/order/order_1?PK=107S48AN02202:2

靈鷲山佛教教團將於9月28、29日舉辦第二屆觀音文化國際論壇，今記者會現場更展示...
靈鷲山佛教教團將於9月28、29日舉辦第二屆觀音文化國際論壇，今記者會現場更展示電子觀音靈籤，未來將在論壇現場讓民眾體驗。圖／新北市民政局提供
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今記者會現場設置論壇期間讓民眾免費抽取的電子觀音籤，連蜘蛛人也到場祈求觀世音菩薩...
今記者會現場設置論壇期間讓民眾免費抽取的電子觀音籤，連蜘蛛人也到場祈求觀世音菩薩庇佑，由靈鷲山廣純法師（右）解籤、指點迷津，還獲得結緣的「豬年祈福卡」。圖／新北市民政局提供
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