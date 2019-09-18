影／搶先看！台南六甲彩繪稻田 國慶連假觀景台開放

2019-09-18 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「2019台南好米季」將於10月10日在六甲區的彩繪稻田登場，八月中旬種植的「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪已經成形，民眾利用空拍機拍攝搶先看，畫面相當吸睛。

六甲區公所現場搭設的觀景平台，也已經在施工，區長陳啟榮說，為期半個月的活動內容豐富而精彩，歡迎大家一起來六甲看彩繪稻田，吃美味的台南米食。

台南市農業局為了推廣台南米食，已經連續多年舉辦彩繪稻田活動，且輪流在六甲、後壁、柳營等稻米主要產地舉辦。

今年八月中旬農業局與六甲區農會合作，在林鳳營陸橋旁的1.5公頃稻田，種下彩繪稻田的秧苗，將利用黃、綠、紫、白四色的彩色稻葉，編織出「ㄇㄚˊ幾兔」的３Ｄ彩繪圖樣，市長黃偉哲也說今年將由「ㄇㄚˊ幾兔」代言台南優質的稻米。

最近已有民眾利用空拍機拍攝，兩隻代言的兔子加上中間「2019來稻台南」的字樣，相當吸睛，10月10日國慶連假首日開幕，預計將吸引大批遊客參觀。

陳啟榮指出，彩繪稻田的觀景台目前正在施工中，主要由貨櫃組成，完工後會多次進行安全性測試，以確保安全無虞；也提醒民眾，在陸橋上角度並不好，不必擠在陸橋上拍照，非常危險。

彩繪稻田觀景平台10日啟用後，將持續開放到27日，基於安全考量，每次平台只限15人進入觀賞，視人潮情況，視每次只能停留5分鐘。

陳啟榮說，開幕當天及假日，在林鳳營陸橋下，將會有米食品嘗、小農市集及米食ＤＩＹ等活動，附近有鐵路，也能欣賞火車穿越綠油油稻田的美景，每次普悠瑪列車經過，總引發一陣興奮。