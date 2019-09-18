影／搶先看！台南六甲彩繪稻田 國慶連假觀景台開放
「2019台南好米季」將於10月10日在六甲區的彩繪稻田登場，八月中旬種植的「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪已經成形，民眾利用空拍機拍攝搶先看，畫面相當吸睛。
六甲區公所現場搭設的觀景平台，也已經在施工，區長陳啟榮說，為期半個月的活動內容豐富而精彩，歡迎大家一起來六甲看彩繪稻田，吃美味的台南米食。
台南市農業局為了推廣台南米食，已經連續多年舉辦彩繪稻田活動，且輪流在六甲、後壁、柳營等稻米主要產地舉辦。
今年八月中旬農業局與六甲區農會合作，在林鳳營陸橋旁的1.5公頃稻田，種下彩繪稻田的秧苗，將利用黃、綠、紫、白四色的彩色稻葉，編織出「ㄇㄚˊ幾兔」的３Ｄ彩繪圖樣，市長黃偉哲也說今年將由「ㄇㄚˊ幾兔」代言台南優質的稻米。
最近已有民眾利用空拍機拍攝，兩隻代言的兔子加上中間「2019來稻台南」的字樣，相當吸睛，10月10日國慶連假首日開幕，預計將吸引大批遊客參觀。
陳啟榮指出，彩繪稻田的觀景台目前正在施工中，主要由貨櫃組成，完工後會多次進行安全性測試，以確保安全無虞；也提醒民眾，在陸橋上角度並不好，不必擠在陸橋上拍照，非常危險。
彩繪稻田觀景平台10日啟用後，將持續開放到27日，基於安全考量，每次平台只限15人進入觀賞，視人潮情況，視每次只能停留5分鐘。
陳啟榮說，開幕當天及假日，在林鳳營陸橋下，將會有米食品嘗、小農市集及米食ＤＩＹ等活動，附近有鐵路，也能欣賞火車穿越綠油油稻田的美景，每次普悠瑪列車經過，總引發一陣興奮。
六甲區公所也準備六甲的美食地圖及農村輕旅行的導覽地圖供免費索取，歡迎大家除了觀賞彩繪稻田外，也能到六甲吃美食，欣賞林鳳營車站、故事館、九品蓮花、恆安宮廟埕百年冰店、埤塘文化等農村美景。
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