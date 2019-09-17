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慈科大二手書屋 20元買到寶

2019-09-17 23:25聯合報 記者王燕華／花蓮報導

花蓮慈濟科技大學校內的誠實書店，學生自由選購書後，再自行結帳投錢。 圖／慈濟科大...
花蓮慈濟科技大學校內的誠實書店，學生自由選購書後，再自行結帳投錢。 圖／慈濟科大提供
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花蓮慈濟科技大學校內有間「誠實書店」，販賣數千本學長姐留下來的二手參考書，每本只要20元，最近剛開學，就吸引許多學生尋寶，有學生才花20元，就買到要價700元的全彩解剖課本，直呼「省很大」；還有的書上寫有學長姐的工整筆記，甚至夾著舊的考試卷，讓學生笑說是「彩蛋」。

慈濟科大二手書屋開張已13年，原本僅開學後一個禮拜開放，但學生反映時間太短，來不及買書，希望延長開放。為方便學生選購，近兩年改成全年開放，採「無人商店」模式營運，成為學生自行選書、取書、結帳投錢的誠實書店。

校方表示，目前上架的參考書約3100冊，包括護理、管理、資訊、會計、英語等科目，由學校在學生宿舍一樓放置回收箱，蒐集學長姐們課程結束後用不到的教科書，經過整理篩選後上架，讓教科書循環再利用。

最近適逢開學，到二手書店選書的學生不少，護理系古姓新生就選了上面寫有筆記的二手書。她說，這些都是學長姐幫忙做的重點，也可一窺考試方向，非常划算；3年級蔡姓學生說，就算已經買了全新教科書，也會到二手書店翻翻看，有沒有學長姐做筆記的課本，反正只要20元，就當作參考書，可以提前複習。

校方表示，誠實書店全年開張，每學期賣書的款項有1、2萬元，全數都捐給校內圖書館添購教科書。

慈濟年改宿舍

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