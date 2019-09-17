雲林105歲人瑞 愛騎電動車串門子

2019-09-17 23:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣報導



雲林縣長張麗善（左二）昨天拜訪105歲人瑞陳萬成（左三），陳萬成平時最大休閒就是騎著他的電動車在村子裡閒逛串門子。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 重陽節將至，雲林縣長張麗善昨天到斗六、莿桐2位百歲人瑞家中致贈敬老禮金1萬元及衛生福利部金鎖片，祝福長輩健康呷百二，凡縣內出生年滿70歲以上長者，雲林縣政府將致贈2千元重陽禮金。

雲林縣有107位人瑞，最年長者為108歲，每位人瑞將致贈一萬元禮金、金鎖片、禮品等，張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、莿桐鄉長林靖焜等人昨天帶著敬老禮金1萬元、壽麵、壽桃等敬老禮品以及衛生福利部金鎖片，拜訪斗六101歲吳黃雪阿嬤、莿桐105歲陳萬成阿公，祝福兩位人瑞健康平安。 雲林縣長張麗善（右三）昨天拜訪百歲人瑞吳黃雪（左二），吳黃雪平日喜愛裁縫，昨特別穿著自己縫製的衣服與張麗善見面。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

吳黃雪兒女成群，最大興趣是裁縫，她說手拿針線活兒，腳踩裁縫車當作運動，是健康長壽不二法門，昨天身穿的花布襯衫即是自己手工縫製。

陳萬成務農拉拔9名子女長大，目前8名兒子皆與他同住，一家人感情融洽，他為人好客，喜愛與人互動，平時最大休閒就是騎著電動車在村子裡閒逛串門子。

張麗善表示，雲林縣70歲以上長者逾8萬7千多人，為打造高齡友善城市，目前全縣已有97處長青食堂、25個A級長照據點、177個B級長照據點，並有130處社區照顧關懷據點及巷弄長照站提供就近服務，希望照顧更多長輩。

縣府將敬老禮金撥入各鄉鎮市公所指定帳戶代辦經費內，由各公所轉撥年長者帳戶。