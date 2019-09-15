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台南百年餅店「舊來發」 打破6代單傳送這禮

2019-09-15 12:17聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南知名的百年老餅店「舊來發」，第五代何玟儀最近產子，打破六代單傳的「魔咒」，其中也有餅店家族不為人知的辛酸。

35歲的何玟儀嫁給立委陳亭妃的堂弟，最近產下第一個兒子，之前弟弟已有一個兒子，由於是家族六代以來不分男女內外孫，第一次同一代有兩個兒子，家族相當開心，9月12日剛度過雙滿月（因避開鬼月，不做滿月），何家依照古禮，分送油飯，還有自家自製的紅桃與紅圓，再加兩根香蕉（暗喻生男有兩顆蛋蛋），滿懷對這個孩子來到的期待與關愛。

舊來發餅店創設於清代、1875年，當時第一代何士銓從大陸來台，一開始只是一家糖舖，到第二代何秋水後，慢慢以製餅為主，何士銓只有一子何秋水，何秋水再生何耀木與女兒何阿櫻，何耀木則生下第四代何錫銘與女兒何月娥，到了何錫銘人丁興旺起來，生了三女一子，兒子何昱翰是目前經營的第五代，之前產下一子，而長女何玟慧之前生下兩女，三女何玟儀則是最近再產一子。

何家之前從第一代到第五代都是單傳，其中第三代的何耀木妻子再產下何錫銘後，血崩過世，姑姑為了家業及姪子與姪女，終身未嫁，而到了何月娥情況也一樣，三歲時就會照顧剛出生的弟弟，也是為了家業終身未嫁，所以家族裡不僅都是單傳，連外孫都沒有。

舊來發以製作傳統的糕餅為主，不少觀光客到「林百貨」，一進店裡一樓就會看到舊來發的黑糖栟餅，堅持手作，而且都是自製，雖然西式麵包店滿街都是，但舊來發仍以傳統好口味受到歡迎，特別是台南迎神廟會等，少不了這一味。

由於都是手作，訂單一多忙到頭都抬不起來，何玟儀就回憶小時候遇到颱風家裡淹水，孩子們游泳到店裡找爸爸，看到爸爸在淹水中還在做餅，但也因為這份對傳承的堅持，家族裡向心力強，至今第五代三女一男，都在店裡幫忙，而制服上的櫻花圖樣，則是第三代何耀木為感謝妹妹何阿櫻對家族的付出，堅持制服上一定要有櫻花，持續到今。

何玟儀說，自己在懷孕時，一開始沒有特別想要男或女，並沒有壓力，後來知道是男孩，家裡人都很高興，孩子長大不一定要做餅，但希望孩子的到來能讓家族愈來愈興旺。

台南百年餅店舊來發第五代何玟儀最近產下一子，打破六代單傳魔咒，依古禮分送親友自製...
台南百年餅店舊來發第五代何玟儀最近產下一子，打破六代單傳魔咒，依古禮分送親友自製的紅圓與紅桃，還有兩根香蕉。圖／何玟儀提供
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台南百年餅店舊來發第五代何玟儀最近產下一子，打破六代單傳魔咒。圖／何玟儀提供
台南百年餅店舊來發第五代何玟儀最近產下一子，打破六代單傳魔咒。圖／何玟儀提供
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台南百年餅店舊來發第五代何玟儀最近產下一子，打破六代單傳魔咒，依古禮分送親自製的...
台南百年餅店舊來發第五代何玟儀最近產下一子，打破六代單傳魔咒，依古禮分送親自製的紅桃。圖／何玟儀提供
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台南百年餅店舊來發第五代何玟儀最近產下一子，打破六代單傳魔咒。圖／何玟儀提供
台南百年餅店舊來發第五代何玟儀最近產下一子，打破六代單傳魔咒。圖／何玟儀提供
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台南百年餅店舊來發第五代何玟儀最近產下一子，打破六代單傳魔咒，分送親友油飯分分享...
台南百年餅店舊來發第五代何玟儀最近產下一子，打破六代單傳魔咒，分送親友油飯分分享喜氣。圖／何玟儀提供
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