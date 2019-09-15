台中大甲大坑3間公廁美化 已在中秋前完工啟用

2019-09-15 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市政府持續推動風景區環境優化建設，今年編列3座公廁整修經費，打造全新牆面、更新老舊管線及設備，營造友善公廁新風貌；3座公廁分別位在大坑1號登山步道體訓場附近、大坑民興巷旁臨近大坑5號登山步道、大甲鐵砧山國姓廟旁步道，8月底已整建完成並於中秋節開放。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，市長盧秀燕重視民眾生活的便利，公廁是市政最重要的門面項目，除平時做好基本清潔衛生管理外，也應該改善老舊公廁，提高民眾對公廁滿意度，並落實友善如廁環境。

觀光旅遊局今年針對風景區內因年代久遠，設備及外牆老舊的3座公廁進行整修，更新公廁內老舊設備，也結合大坑生態特色主題規畫設計，並加強公廁內的照明及通風設備，每間廁所的門板都繪製風景或可愛的動物圖樣，其中，鄰近大坑5號登山步道公廁外牆更特別融入地景特色，採當地生態特色的蝴蝶彩繪，也讓大坑的登山環境充滿藝術風情。