搭國旅補助 中台灣節慶接力跑

台中市9至12月將舉辦多場大型觀光節慶活動，其中包括自行車嘉年華。 圖／台中市政府提供 分享 facebook

國旅秋冬遊補助9月上路，台中、桃園在9月至12月都將舉辦多場大型觀光節慶活動，包括台中的自行車嘉年華、爵士音樂節等，桃園有國慶晚會、八德的地景藝術節、新屋的農業博覽會等，吸引自由行和團客旅遊拚觀光。

台中市觀旅局長林筱淇表示，台中9月至12月活動豐富，包括9月21日至22日及9月28日至29日的「自行車嘉年華」、10月11日至20日的「爵士音樂節」、10月25日至27日及11月1日至3日的「國際舞蹈嘉年華」、11月9日至12月1日的「國際花毯節」，到壓軸的12月21日「2020台灣燈會在台中─童趣樂園燈區」開幕。

桃園市觀旅局長楊勝評表示，桃園從9月至年底也將接力舉辦多項大型活動，包括10月9日於中壢青埔高鐵站前，有首度移師桃園的國慶晚會，市府9月6日至22日在八德辦地景藝術節、9月28日至10月27日在新屋舉行農業博覽會、10月13日在中庄調整池景觀土丘辦國際風箏節，10月19日至24日則輪到全運會登場。

林筱淇推薦12月的「台灣燈會童趣樂園燈區」。她說，台中首創將副展區開幕時間提早，燈會展期涵蓋耶誕節、元旦跨年、農曆新年、元宵節及西洋情人節等節日，長達65天，民眾可利用秋冬補助，到台中來場親子小旅行。

台中市觀旅局指出，台中麗寶樂園及東勢林場，今年底前不分平假日，12歲以下兒童每人免費入園1次，麗寶樂園加碼憑入園當日驗證章，12歲以下兒童免費搭乘摩天輪，同行親友4人以內也有優惠。參加台中自行車嘉年華、國際舞蹈嘉年華及國際花毯節活動，在服務台出示當月入住台中旅宿業發票或收據，即送限量紀念品。

台中市觀旅局表示，來台中的自由行遊客，每房發給夜市抵用券200元，科博館及八仙山、大雪山國家森林遊樂區，12歲以下兒童不限次數免費入園；台中國家歌劇院12歲以下兒童享有免費導覽服務；至台中東勢及新社2個客家庄旅遊，加贈價值600元「369浪漫客庄自由行」電子旅遊券1張，可於客庄「亻厓講客」標章的優良餐廳、伴手禮店家消費。

楊勝評表示，桃園針對各大型活動推出數個小旅行，讓遊客順便道周邊旅遊。此外，配合秋冬補助方案，小旅行另外還有補助。如9月28日的農業博覽會，推出「桃園仔風華」、「樂遊虎頭山」等10條特色小旅程。