彰化埔鹽順澤宮一夕暴紅 看玄天上帝廟…

2019-09-13 23:48 聯合報 記者何烱榮／彰化報導



彰化縣埔鹽順澤宮供奉1尊不多見的泥塑玄天上帝，傳說非常靈驗。 記者何烱榮／攝影 分享 facebook

挪威選手艾登戴著埔鹽順澤宮帽子，本月8日在法國尼斯三鐵錦標賽奪冠，讓順澤宮一夕暴紅，連日來都有成千上百的民眾趕來索取這頂冠軍帽和上香，廟前天天車水馬龍，順澤宮一夕暴紅，也讓玄天上帝信仰增加一頁傳奇。

四方民眾來去埔鹽也匆匆，拿到冠軍帽是滿心歡喜離去，有多少人知道順澤宮有什麼特點？彰化縣有多少間主祀玄天上帝的廟宇，全台建築規模最宏偉、歷史最久、造型最大的玄天上帝神像在那裡？

縣府民政處長賴致富說，彰化縣登記有案的廟宇，以奉祀媽祖的宮廟113間最多，其次是玄天上帝80間，第三是三山國王廟有29間，未登記的更多。

埔鹽順澤宮 捨身賜雨傳說

埔鹽順澤宮供奉1尊稀有的泥塑玄天上帝神像，傳說很靈驗。陳姓耆老說，1948年間天氣乾旱缺水，信眾一起到舊的順澤宮向玄天上帝神像下跪上香求雨，當晚果真下了一場及時大雨，沒想到木造的廟宇和神像都一夕毀於無名火。

耆老說，當時信眾感念玄天上帝捨身賜雨澤民，募款重建時，用泥土塑成1尊玄天上帝神像祭拜，如今成為鎮殿之寶，目前的廟宇建築是1998年間重建；順澤宮原是很普通的角頭廟宇，沒想到因1頂帽子成為全台，甚至全球華人圈知名度最高的廟宇，似乎玄天上帝冥冥中自有安排。

員林衡文宮 全台最高神像

台灣有句俚語「三月瘋媽祖」，事實上台灣早期最普遍的廟宇是玄天上帝宮廟。文史工作者說，在民間信仰，玄天上帝又稱帝爺，分大帝爺、二帝爺、三帝爺。

田中順天宮供奉1尊12寸三帝爺神像，廟方說是台全唯一源自武當山紫霄宮的帝爺神像。員林衡文宮在1976年間打造1尊72尺、全台最高的帝爺神像，象徵72福地，或72地煞。

田中鎮順天宮供奉1尊12寸玄天上帝，地方耆老說是台灣唯一來自武當山的三帝爺神像。圖／擷自田中順天宮網頁 分享 facebook

彰化縣員林衡文宮的玄天上帝神像高72尺，是全台最大尊帝爺。 記者何烱榮／攝影 分享 facebook

社頭清聖宮 最宏偉帝爺廟

社頭清水村的清聖宮從1990年間開始興建，直到2010年才入火安座，建廟長達20年，建築面寬52.44公尺，進深36.57公尺，殿高27.45公尺，基座面積約900坪，整座宮殿有72支通天圓柱，是全台建築最宏偉的帝爺廟。