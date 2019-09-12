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創意台中921登場 4款「台中城市杯」吸睛亮點

2019-09-12 16:18聯合報 記者喻文玟╱即時報導

打造創意城市，「創意台中」今年邁入第9年是文化局規畫的文創設計展演平台，呈現百名設計師的靈感。今年活動9月21日起在審計新村、范特喜聚落登場，最大亮點是4名中、外設計師創作4款「台中城市杯」，活動期間春水堂、PINK茶飲業者都會使用「城市杯」行銷台中。

文化局長張大春說，台中是手搖飲發展的搖籃，星巴克在各城市都有專屬「城市杯」，這次設計師們討論要創作手搖飲料版的「台中城市杯」，用杯子介紹台中景點和歷史，茶引業者若有興趣使用，文化局協助媒合與設計師聯繫，兩種產業都加值。

4款台中城市杯風格不同，在地插畫家阿蕉，以台中特色地標路思義教堂、台中國家歌劇院為主題，呈現悠閒的城市氛圍，也用建築「畫說」台中新、舊文化；金工藝術家蕭明瑜在杯子上，彩繪「南屯穿山甲穿著木屐」的台中歷史。

北歐設計總監路威、廖佳玲用繽紛色彩，傳遞台中與國際脈動接軌，更融合16國不同的語言，秀出台中的幸福和快樂。

文化局說，9月21日起至10月6日在審計新村、范特喜有11戶創意主題展間，以《BETTER TOMORROW》呈現台中從海平面至海拔3886公尺之上的山、海、屯、城的風貌。

對文創有興趣的市民可參加「大師講座」，策展顧問詹偉雄、鍾俊彥、吳宗穎、廖述昌、蕭明瑜、阿蕉將分享他們對台中創意生活的詮釋，「創意台中」臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/2019creativetaichung/有相關資訊。

「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，有在台中...
「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，有在台中在地藍染、木工、手工文創商品。記者喻文玟／攝影
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「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，最大亮點...
「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，最大亮點是四名中外設計師創作4款「台中城市杯」。記者喻文玟／攝影
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「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，有在台中...
「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，有在台中在地藍染、木工、手工文創商品。記者喻文玟／攝影
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「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，有在台中...
「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，有在台中在地藍染、木工、手工文創商品。記者喻文玟／攝影
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「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，最大亮點...
「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，最大亮點是四名中外設計師創作4款「台中城市杯」。記者喻文玟／攝影
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「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，最大亮點...
「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，最大亮點是四名中外設計師創作4款「台中城市杯」。記者喻文玟／攝影
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「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，最大亮點...
「創意台中」邁入第九年，今年設計11大文創主題區在審計新村、范特喜聚落，最大亮點是四名中外設計師創作4款「台中城市杯」。記者喻文玟／攝影
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