參山風管處 要讓遊客漫遊霧峰

2019-09-10 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



交通部觀光局今年執行「小鎮漫遊」計畫，讓苗栗南庄等全省40個小鎮有了不同以往的風貌，參山國家風景區管理處認為這樣的經驗非常寶貴，且該處所在的台中市霧峰也具備進一步推動小鎮漫遊的條件 ，於是著手從自身改造起，也串連產官學並提供資源，要讓遊客也能漫遊霧峰。

參山國家風景區管理處副處長曹忠猷指出，他們藉由景觀改造，以及引進國立台灣交響樂團前往辦音樂會等方式，讓執行小鎮漫遊計畫的小鎮可以突顯他們的特色和景點，同時提升整體休閒觀光氛圍。像是南庄農民種植繡球花，即以此舉辦了繡球花節，為當地農業、景觀產生活化作用。

以霧峰而言，不但有舊省議會、光復新村、地震教育園區，還有兩所大學和有名的香米，觀光的潛能十足，因此他們認為霧峰極具推廣的潛力， 因此即從參山國家風景區管理處自己做起。

曹忠猷說，該處正進行廳舍的整修，未來會把外牆彩繪，並以裝置藝術延伸至辦公區外的天橋，形成整體的意象。最近，大家也可以發現，廳舍外的台銀提款機外，已有造型新穎的裝置藝術，方便民眾在提款、候車時有地方可坐，並可取出在裝置藝術書櫃中的書籍閱讀。