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台北羽賽／小英當嘉賓 周天成第三度封王

近百年荒廢的廟宇一度被傳有鬼 台南今啟動修復

2019-09-08 16:49聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市市定古蹟、位在赤崁樓西側的廣安宮今天舉辦古蹟修復啟動儀式，該廟創建已300多年，市定古蹟則有95年的歷史，荒廢已約30年，一度被地方傳出鬧鬼，啟動修復讓地方人士都相當高興。

「終於要修復了」廣安宮現址位在民族路上、石精臼美食攤位旁，但很多人都忘了，其實它的本廟是在現址的後方，新美街的巷弄裡，多年來以圍籬圍住，禁止民眾出入，因年久失修，加上大樹竄根，整個廟一度被淹在樹根裡，後來市府協助啟動加固支撐、修剪竄根，才讓廟維持外觀，但因為廟內早就無人出入，氣氛陰森，地方上傳出不少靈異之說。

啟動儀式今天在廟前舉辦，掛上大紅布條顯得喜氣洋洋，包括市長黃偉哲、立委陳亭妃、林俊憲、多位市議員及交陪境友廟等都出席。

文化資產管理處指出，廣安宮在民國92年就指定為市定古蹟，多年來努力爭取經費，總算有成果，這次的修復總經費2536萬元，中央補助2000萬元，委託合拓建築師事務所監造、大順營造拖工，預計明年10月完工。

根據廟內的歷史記載，該廟是鄭成功來台後建立，創建於康熙20年（西元1681年），明著是拜神、暗裡則是為反清復明，在鄭克爽降清後，改為廣安宮，原在現址的略南處，日治時期市區改正，民國13年時遷移到現址，民國41年曾進行整修，但大致仍維持原貌，大約30年前，因相當破舊，廟又移到民族路上。

建築師胡杏璋表示，廣安宮的型制相當特殊，中為閩式廟宇，左右廂則是日式，上方還能見到日本王室的菊花圖樣，當時左廂為辦公室、右廂為診所，現在玻璃上還能見到診所的字樣；雖然廟不大，但拜殿、三穿及正殿完整，廟內的彩繪、木雕及石刻等也相當精彩，彩繪出自大師陳玉峰之手，石刻則是大陸惠安蔣家的作品，將盡力修復。

台南中西區廣安宮因年久失修、荒廢30年，大殿上到晚上氣氛很陰森。記者修瑞瑩／攝影
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台南中西區廣安宮的屋樑。記者修瑞瑩／攝影
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台南中西區廣安宮今天啟動修儀式。記者修瑞瑩／攝影
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台南中西區廣安宮內的彩繪、石雕等都相當精美。記者修瑞瑩／攝影
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台南中西區廣安宮昔日的景像。記者修瑞瑩／攝影
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台南中西區廣安宮今天啟動修儀式。記者修瑞瑩／攝影
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台南中西區廣安宮右廂玻璃上仍能看到「診所」字樣。記者修瑞瑩／攝影
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台南中西區廣安宮樹木竄根嚴重。記者修瑞瑩／攝影
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台南中西區廣安宮左右廂為日式建築，可以看到菊花圖樣。記者修瑞瑩／攝影
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台南中西區廣安宮廟前的老式花磚。記者修瑞瑩／攝影
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修復古蹟建築
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