民眾大口品嘗紗帽山造型剉冰 紗帽山溫泉嘉年華今開跑

2019-09-07 18:34 聯合報 記者郭頤╱即時報導



2019紗帽山溫泉保育嘉年華今正式開跑，此次活動邀請民眾品嘗「紗帽山巨無霸溫泉露頭冰」，冰品不僅有酷似「紗帽山」的外型，還能看到溫泉露頭冒煙，讓現場民眾嘖嘖稱奇，另有「百人溫泉足湯 洗腳孝親」、「彩繪造型昆蟲撲滿DIY」等活動，要讓全家大小在遊戲中認識紗帽山。

台北市產業局主秘劉寶緞提到，台北是幸福城市，想到有山有水的地方，只要一小時就能到達，站在保育資源的觀點，市府輔導店家合法化、制度化，算是對社會大眾的一大福音，另外她也直呼，「來紗帽山泡湯真的有變年輕的感覺！」。

紗帽山溫泉發展協會理事長何堅漢表示， 紗帽山周邊的16個在地店家已全數通過審查，周邊設施也逐步提升與建設，來紗帽山觀光的旅客，不會看到雜亂的水管，而溫泉周邊的步道建置，將在110年底建設完成，要讓大家看到煥然一新的紗帽山。

有趣的是，今年活動首次辦理的「卡拉慶中秋」歌唱比賽，吸引近200組選手報名，最後篩選出70組進行歌喉戰，冠亞季軍分別能拿到10,000元、8,000元及5,000元的紗帽山消費券，還加碼分別贈送前3名1年、半年及3個月的全家4人免費泡湯券，總獎勵價值超過50萬。