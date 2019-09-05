礁溪中秋盪鞦韆傳承129年 12日搶冠

2019-09-05 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



中秋節團圓，除了賞月、吃月餅、剝柚子，宜蘭縣礁溪鄉的中秋盪鞦韆民俗，傳承至今長達129年，今年有70歲的老師傅依循古法，利用百斤的巨大杉木，搭建好6公尺高的鞦韆架，昨天試盪，12日正式比賽，最高獎金3萬元。

礁溪鄉公所指出，中秋節前一天，盪鞦韆比賽在礁溪國小操場舉行，競賽是在鞦韆架的前方，豎立一根帶有青竹葉的竹篙，篙頂5公尺處掛著一枚銅鈴，選手要伸足踢響高懸的鈴鐺，並由裁判敲響銅鑼，才算成功踢中一次，以踢中銅鈴次數區分勝負。

宜蘭縣礁溪鄉的中秋盪鞦韆民俗，傳承至今長達129年，利用百斤的巨大杉木，搭建好6公尺高的鞦韆架，昨天試盪。 記者羅建旺／攝影 分享 facebook

比賽分社會公開組，冠軍3萬元、亞軍2萬、季軍1萬。挑戰組踢中1次200元，最高獎金2千元，限18至54歲、體重90公斤以下之男女國民；長青挑戰組踢中1次300元，最高獎金3千元，限年齡55歲至80歲、體重90公斤以下男女，每人都限時2分鐘。

今年鞦韆賽搭設2組6公尺高度的鞦韆架，供選手競賽使用，另再搭設1組縮小版3公尺高度的鞦韆架，供一般民眾報名體驗。

搭建鞦韆架材料，採自樹齡約60餘年的巨杉，整體工程由黃文夫老師傅主導，並由15名技術人員配合，共同搭建，老師傅搭建鞦韆架逾半世紀經驗，使用老藤紮綁固定鞦韆架，完全不須一根釘子，垂掛盪板的手握桿也以竹子取代繩索，技藝精湛。

鞦韆架昨搭建完成，搭建期間，從香火鼎盛的礁溪協天廟請來關聖帝君坐鎮壓煞，昨邀約去年社會公開組亞軍曾上泰、鄉長張永德等人試盪體驗，張有感地說「這需要體力與勇氣」。