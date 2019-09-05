中風翁重拾健康 彩繪醫院牆面致謝

2019-09-05 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



86歲老翁謝德時3年前中風不良於行，經台北榮總桃園分院長照小組居家訪視，鼓勵老翁參與長樂居巷弄長照站活動，經復健師及照服員陪伴復健，老翁才3個多月就不用輪椅與手杖代步，也得以重拾作畫樂趣，為回饋院方人員悉心照料，他獨力出資並在北榮桃園分院護理之家完成了2幅大幅壁畫「鳶飛魚躍」及「春滿庭園」，創作繽紛充滿生命力，讓人驚艷。

臺北榮總桃園分院附設自費護理之家今天舉行中秋節關懷慰問，並替住民舉行第三季慶生會活動，桃園分院長盧星華親自出席慰問活動，並致贈感謝狀乙幀給創作者謝德時老伯伯，感謝他的回饋，雖然年事已高但仍用心創作彩繪牆，也溫暖了護理之家二、三樓的活動空間。

院方指出，謝德時伯伯公教生涯退休後才開始學畫，技法融貫中西、風格自由開放，因妻子過世，平時與兒子同住，3年多前中風而不良於行，仰賴輪椅代步，但白天在家形同獨居，也因身體緣故，不得不放下喜歡的畫筆，經桃園分院長照小組居家訪視關懷，開了另道窗。

院方人員經訪視認為趙伯伯有復健潛力，去年底轉介至長樂居巷弄長照站參與活動，並經復健師及照服員悉心協助規律復健，伯伯也全力配合，3個多月即甩掉輪椅也不用手杖，能自己搭公車前來長樂居，也能重拾畫筆及寫字，令人驚喜，復原成果讓院方人員備感成就。

趙德時向院方表示，很感謝院方協助，很想為醫院做點什麼，得知附設護家欲美化內部二、三樓公共活動空間牆面，他就毛遂自薦願意自行出資及繪製，最後也獨力完成了2幅寬約5公尺、高約1.2公尺的大幅壁畫，分別命名為「鳶飛魚躍」及「春滿庭園」，創作繽紛奔放。

趙德時今天從院長手中接下感謝狀，謙虛表示雖然身體活動功能進步許多，但畢竟年紀大了，視力及手部動作、技巧仍不及從前靈便，野人獻曝只是想表示自己的感謝之意於萬一。