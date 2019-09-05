仁壽宮50年重建新廟圓醮 牛樟木雕九龍盤柱全台罕見

2019-09-05 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園區仁壽宮自清代至今182年來一直是大園人信仰中心，11年前老廟老舊，該廟董事長陳根德、慶成五朝圓醮委員會主委張建隆等地方人士發起地方仕紳集資3億7000萬元，52年來再度重建新廟，由經商致富的游象富家族捐贈正殿兩根牛樟木雕塑九龍盤柱「飛龍呈祥」近日完工，完成該廟建成最後一塊貼圖，大園地方掀起仁壽宮慶成祈安圓醮系列慶典活動。

仁壽宮今天下午表示，11月14日（農曆10月18日）起舉行仁壽宮慶成祈安五朝圓醮活動，將是大園50年來最盛大圓醮大典，明晚由藝人澎恰恰、許效舜主持「超級夜總會」在該廟前錄影晚會打頭陣，為仁壽宮慶成祈安圓醮活動暖身，歡迎鄉親做伙參加。

大園仁壽宮奉祀感天大帝許真君，中國淨明祖師，相傳道教天府四相之一的「天樞使相」，1838年福建漳浦縣人許文量從福建漳州分靈到台灣大園，至今182年，許真君長期護佑大園消災解厄，深受大園人信奉祈求平安，信眾感謝感天大帝消災解厄、藥籤濟世，每年由大園八村厝信眾輪值祭祀，香火鼎盛。