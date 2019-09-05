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仁壽宮50年重建新廟圓醮 牛樟木雕九龍盤柱全台罕見

2019-09-05 19:19聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園區仁壽宮自清代至今182年來一直是大園人信仰中心，11年前老廟老舊，該廟董事長陳根德、慶成五朝圓醮委員會主委張建隆等地方人士發起地方仕紳集資3億7000萬元，52年來再度重建新廟，由經商致富的游象富家族捐贈正殿兩根牛樟木雕塑九龍盤柱「飛龍呈祥」近日完工，完成該廟建成最後一塊貼圖，大園地方掀起仁壽宮慶成祈安圓醮系列慶典活動。

仁壽宮今天下午表示，11月14日（農曆10月18日）起舉行仁壽宮慶成祈安五朝圓醮活動，將是大園50年來最盛大圓醮大典，明晚由藝人澎恰恰、許效舜主持「超級夜總會」在該廟前錄影晚會打頭陣，為仁壽宮慶成祈安圓醮活動暖身，歡迎鄉親做伙參加。

大園仁壽宮奉祀感天大帝許真君，中國淨明祖師，相傳道教天府四相之一的「天樞使相」，1838年福建漳浦縣人許文量從福建漳州分靈到台灣大園，至今182年，許真君長期護佑大園消災解厄，深受大園人信奉祈求平安，信眾感謝感天大帝消災解厄、藥籤濟世，每年由大園八村厝信眾輪值祭祀，香火鼎盛。

陳根德、張建隆表示，重建新廟11年來慢工出細活，採挑高三川五門構造，為地上五層樓建築宏偉，內外雕塑精緻，廟前4根石雕龍、鳳柱每根高約11公尺（柱高36尺）直徑136公分，尤其正殿兩根九龍盤柱由牛樟木雕塑金碧輝煌，游象富家族捐贈而成，每根柱高約12.5公尺（柱高41尺），直徑150公分，全台最高大金龍柱，象徵飛龍呈祥，十分壯觀，價值逾1500萬元，廟方自11月14日（農曆10月18日）到11月18日（農曆10月22日）舉行慶成祈安五朝圓醮活動，帶動大園盛大慶典。

桃園市大園182年仁壽宮重建新廟的正殿兩根牛樟木雕塑九龍盤柱「飛龍呈祥」，全台最...
桃園市大園182年仁壽宮重建新廟的正殿兩根牛樟木雕塑九龍盤柱「飛龍呈祥」，全台最高大金龍柱（見圖），十分壯觀。記者曾增勳／攝影
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桃園市大園182年仁壽宮重建新廟的廟前4根石雕龍、鳳柱雕工精細壯觀（見圖），慶成祈安五朝圓醮即將11月14日展開。記者曾增勳／攝影
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