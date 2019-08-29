台啤音樂節 9月7日high翻新竹漁港

2019-08-29 23:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹報導



台灣菸酒副總廖志堅（左五）等人昨在魚鱗天梯宣傳台啤音樂節，邀大家9月7日high翻新竹漁港。 記者黃瑞典／攝影 分享 facebook

新竹市工商發展投資策進會、台灣菸酒公司9月7日在新竹漁人碼頭舉辦台啤音樂節，邀魏如萱等歌手演出，還有下酒菜系列市集、集章拿好禮等，邀大家來high翻新竹漁港。

台灣菸酒副總廖志堅與新竹市長林智堅昨在新竹漁港魚鱗天梯宣傳台啤音樂節，廖志堅說，台啤音樂節要用音樂與美食嗨翻新竹漁人碼頭，老爺酒店、迎曦飯店、國賓飯店等5家業者提供多項住房優惠或免費接駁，讓遊客便利前往漁港參加，盡情享受2天1夜的新竹小旅行。

工策會總幹事黃任瑋指出，「恁，叨一港」台啤音樂節，邀請魏如萱、Bii、小男孩樂團、法蘭黛、原子邦妮等藝人演出，還設有15攤經典下酒菜攤位，包括戲棚下炸雞、蚵舉壯元現烤鮮蚵、HOME ICE綿綿冰、土耳其旋轉烤肉與越泰美食，串燒、滷味等，邀大家來吹海風、聽音樂、嘗美食、賞海景。

「恁，叨一港」還舉辦集章拿好禮活動，9月7日前在基隆市碧砂漁港、旅服中心、潮境公園寄居蟹廣場、潮境海洋中心、桃園市永安漁港、竹圍漁港與新竹漁港等地，集滿3縣市共3個戳章後，可參加抽3個頭獎，有機會獲價值2萬元禮品，詳情可上「新竹市新鮮事」臉書粉絲專頁查詢或電洽03-5255201。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康