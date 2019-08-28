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金鐘54／電視金鐘獎入圍名單 「與惡」入圍14項大贏家

影／哀鳳、洋房都能做 傳統紙紮技藝走出新創意

2019-08-28 14:48聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

農曆7月除了家家戶戶準備豐盛的供品，各宮廟也會舉辦普度法會，但隨著時代變遷，傳統紙紮技藝式微，林口區太平里長謝玉祥不忍百年手工技藝失傳，退伍後接手家族紙紮事業，精湛手藝吸引不少人爭相預約觀看。

61歲的謝玉祥從事紙紮業超過40年，是紙紮舖的第4代傳人，謝說，「紙紮」是結合紮竹與糊紙的工藝，通常用於傳統節慶、祭祀及喪俗活動，透過紙紮品寄託生者的思念和祝願。而紙紮工藝的材料，主要為紙張與竹子，運用的工藝技巧包括剪、紮、糊、摺、雕、塑、寫、繪及版印等，是將扎制、貼糊、剪紙與彩繪等技藝融為一體的民間藝術。

開始進行製作紙紮工藝時，謝玉祥會先到竹東、苗栗頭份去挑選桂竹，再將1支支桂竹劈開，剖成細竹條或竹蔑，由於桂竹材質堅硬，割到手或刺傷手指流血都是家常便飯。之後視要製作的物品形體，以竹條做為骨架，用白紙或色紙黏糊在竹架成形，再以各種色紙與印製的畫片及配件裝飾，並針對細部做最後潤飾，才大功告成。

謝玉祥說，一件紙紮工藝從剖竹、削竹蔑、骨架製作、紙張裁切、黏貼及版印等工序，過程最少耗費1個禮拜時間，大型紙紮屋甚至需耗費近1個月時間，非常不容易。近年來，普度儀式出現創意紙紮，許多民眾希望訂做獨特的紙紮祭品，送給離世的親友，包含家電、iPhone X、有游泳池的歐式洋房，甚至連麻將也可以燒給親人。

謝玉祥憶道，有對夫妻每年都會來店裡訂做糖果盒，後來才知道他們生病過世的5歲兒子生前最喜歡吃糖果球，藉此表達對兒子的思念；還有人訂做高鐵列車，因高鐵剛開始營運時，長輩想坐，但還沒坐到就過世了，所以要替家人實現願望。

另外，每年七夕「七娘媽」的生日，傳統習俗會火化紙紮的「七娘媽亭」，感謝七仙女保佑小孩子平安長大，而謝玉祥手工製作的七娘媽亭，以竹篾編成，兩側有仙女和梳妝樓，七仙女的頭部、五官描繪精緻，栩栩如生，許多小孩看了嘖嘖稱奇，直呼是「另類勞作」，里長也會指導想學習紙紮工藝的小朋友，將這古早味的民俗傳承下去。

新北市民政局長柯慶忠表示，謝玉祥連任4屆里長，曾獲特優里長表揚，平日關懷弱勢，鼓勵長者參與社區事務，他帶領志工整頓環境，打造太平里登山步道；更致力推展紙紮手工技藝，守護百年傳統不遺餘力，里政服務備獲肯定。

林口區太平里長謝玉祥表示，一件紙紮工藝過程最少耗費1個禮拜時間，大型紙紮屋甚至需...
林口區太平里長謝玉祥表示，一件紙紮工藝過程最少耗費1個禮拜時間，大型紙紮屋甚至需耗費近1個月時間。圖／新北市民政局提供
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每年七夕「七娘媽」的生日，而謝玉祥會以竹篾編成火化紙紮的「七娘媽亭」，七仙女的頭...
每年七夕「七娘媽」的生日，而謝玉祥會以竹篾編成火化紙紮的「七娘媽亭」，七仙女的頭部、五官描繪精緻，栩栩如生，許多小孩看了嘖嘖稱奇。圖／新北市民政局提供
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開始進行製作紙紮工藝時，謝玉祥會先到竹東、苗栗頭份去挑選桂竹，再將1支支桂竹劈開...
開始進行製作紙紮工藝時，謝玉祥會先到竹東、苗栗頭份去挑選桂竹，再將1支支桂竹劈開，剖成細竹條或竹蔑。圖／新北市民政局提供
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林口區太平里長謝玉祥不忍百年手工技藝失傳，退伍後接手家族紙紮事業，精湛手藝吸引不...
林口區太平里長謝玉祥不忍百年手工技藝失傳，退伍後接手家族紙紮事業，精湛手藝吸引不少人爭相預約觀看。圖／新北市民政局提供
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