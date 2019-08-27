祝福美術館成年禮 朱銘新作古沉木太極拱門將義賣
朱銘美術館自1999年開館至今已20歲了，將在9月14日舉辦20周年館慶暨「不朽‧朱銘‧古沉木太極拱門」新作發表，邀請雲門舞集帶來「太極門下舞水月」演出， 同時獻上光雕饗宴及璀璨煙火秀，活動豐富精采。為祝福美術館「成年禮」，朱銘將捐贈數件以千年古茄苳沉木創作之數件〈太極系列〉作品，希望透過義賣募款，讓美術館繼續推動教育、種活藝術的種子。
首次發表的〈太極系列－太極拱門〉作品，是朱銘以距今5千多年的古茄苳沉木創作而成。朱銘為保留古沉木蒼勁古樸的美感與外觀特色，以〈太極拱門〉為主題來進行 創作，僅做出較少限度的切割雕鑿，挖空木材中下方，形成拱門的造形，再於表面稍加修飾， 突顯樹體原有的古貌，同時呈現古沉木奇偉粗獷的外形與質感，和太極拱門所強調對招中氣韻連結的勁道與生命力，展期至明年8月30日。
為完整呈現古沉木太極拱門在朱銘整個太極系列中的特色，此次展出以「不朽」為名， 除聚焦古沉木的歷久彌堅外，更以此回顧與連結不同階段的木雕太極系列作品，讓觀眾了解各階段的特色，以及彼此之間的延續與差異。
朱銘美術館今天指出，自1999年開館，即以雕塑藝術與兒童藝術教育的推廣為使命，20年來陪伴280餘萬名訪客度過無數的美好時光，舉辦逾90場海內外的展覽，讓世界和在地民眾看見台灣的藝術能量，和金山萬里社區合作推動偏鄉藝術教育、培育「兒童藝工」。
今年推出第五屆兒童藝術教育雙年展，從上月展開，到明年1月5日止。以「活實驗－遊戲中的風景」為主題，推出兒童體驗「吃、 穿、住、行、玩」五大遊戲實驗室，讓小朋友可以從遊戲中學習，同時還有由策展人王弘志 所策劃「偶然與巧合」展覽，邀請來自日本、韓國、以色列等優 秀藝術家參展，展出繪畫與攝影、行為表演、物件與空間裝置等不同形式的當代藝術作品， 讓觀眾可以遊走其中，一起享受偶然與巧合的旅程。
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