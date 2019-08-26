影／百餘年來王船接連靠岸 外埔合興宮9月辦送王船慶典

2019-08-26 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮外埔合興宮相隔6年，今年將第四度辦送王船慶典，近來各項科儀行事已陸續登場，預計9月15日午夜進行盛大的送王船儀式；合興宮附近海岸百餘年來共有3艘大陸福建的王船靠岸，船內神尊、器物被居民迎回供奉在宮內，為地方帶來王爺信仰及諸多傳說，迄今傳誦不輟。

合興宮管委會主委朱俊生指出，合興宮附近海岸百餘年來就有3艘王船靠岸，數量之多堪稱「王船的故鄉」，但早年沿海漁村經濟不發達，以致未能將送王船文化發揚，直到民國96年合興宮辦送王船慶典後，接續在99年、102年都辦過送王船慶典。

他指出，今年「四七府王船送天朝慶典」由神尊透過乩童降旨籌辦，距上次相隔6年，7月初已展開各項行事，王船擇定9月6日開光點眼，9月15日午夜 (農曆八月十八日子時)送王船，地點在合歡石滬。

王船製作團隊指出，此次建造的木造王船長23尺半、寬8尺6，歷經3、4個月施工，目前在廟前的「造船廠」供信眾參拜。

據廟方及地方文史工作者的紀錄，合興宮供奉的第1艘王船是清同治8年 (西元1869年)在合歡石滬內發現，由福建泉州晉江縣石頭街文興宮送出的七府王船，是艘木造彩船，傳說發現時船內鍋具的米飯還蒸熟冒煙、米粉湯沸騰。

第2艘王船是日本明治36年 (1903)在蠔仔掘 (現今外埔港)發現，來自晉江縣富美鄉石頭港，船名金慶順，船內載有金、邢、雷、萩、韓、池、章等七府王爺，還有說明王船來源文件、船牌、甲牌和一些器具物品；當時船上還有白羊，被信眾視為神羊，居民任牠在庄內自由取食稻穀、農作物，後來卻在廟內吃了元宵節的紅米龜，消化不良而死，船上神尊的雕刻木料據說甚具藥效，底座常被乩童刮粉屑和藥，結果底座都挖出了洞。