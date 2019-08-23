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聯合報社論／從「向選民道歉」到「要選民道歉」

集集彩繪列車石虎惹議被塗掉 居民嘆：很可惜

2019-08-23 07:32聯合報 記者黑中亮╱即時報導

台鐵集集彩繪列車以金蕉色作為主色設計，象徵集集經濟作物的山蕉及石虎，打造全台首座會移動的美術館，發表後隔天就駛抵集集的車埕站，並開始行駛在集集支線上，不少居民都特地到車站守候，一睹丰采。昨傳出車身彩繪的石虎特徵不明顯且更像花豹，要全部塗掉，當地民眾覺得可惜，認為重新定稿塗裝就好

集集鎮長陳紀衡表示，這次彩繪列車不論是在美學上或在地連結上，都有長足的進步，內裝從小地方就可看到設計師用心，不同以往的舊車廂塗裝，原本各界都很興奮，但聽說觀光局將原本車廂的石虎圖樣塗掉，民眾多覺得很可惜，畢竟全車介紹921地震、山蕉知識，更以集集線歷史年表跟20種集集線的美好，貫穿整部列車。

陳紀衡也說，他遺憾設計風格與保育知識最後還是找不到平衡點，不過即使去掉石虎的元素，仍是輛很美的車廂，只是很遺憾無法從外觀，繼續藉由這台話題車廂傳播更多的石虎保育意識。

集集車站指出，目前這輛國立集集美術館列車編組會視營運做機動調度，每日班表不固定，且只有2節車廂已上路，另全部4節車廂預計9月20日才會全面營運，為避免撲空，可電話詢問（049）276-2546。

台鐵局指出，未來配合集集線新彩繪列車全面營運，將推出鐵道小鎮漫遊套裝行程，經典版優惠價170元（原價280元）含整個集集支線29.6公里一日周遊券，另有380元的車埕版，可當天無限搭乘外，並可租借單車漫遊綠色隧道及品嘗有「天皇蕉」之稱的集集山蕉，所做成的冰淇淋，更可前往車埕體驗手做木椅，並將木椅帶回家。

全新集集彩繪列車開進集集支線，不少當地居民專門等候參觀這班專屬列車。記者黑中亮／...
全新集集彩繪列車開進集集支線，不少當地居民專門等候參觀這班專屬列車。記者黑中亮／攝影
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全新集集彩繪列車開進集集車站，不少居民可惜車廂上的石虎圖象將被塗掉。記者黑中亮／...
全新集集彩繪列車開進集集車站，不少居民可惜車廂上的石虎圖象將被塗掉。記者黑中亮／攝影
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南投縣集集鎮長陳紀衡迎接全新集集彩繪列車，開進集集車站。記者黑中亮／攝影
南投縣集集鎮長陳紀衡迎接全新集集彩繪列車，開進集集車站。記者黑中亮／攝影
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全新集集彩繪列車開進集集車站，不少居民可惜車廂上的石虎圖象將被塗掉。記者黑中亮／...
全新集集彩繪列車開進集集車站，不少居民可惜車廂上的石虎圖象將被塗掉。記者黑中亮／攝影
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全新集集彩繪列車開進集集支線，不少當地居民專門等候參觀這班專屬列車。記者黑中亮／...
全新集集彩繪列車開進集集支線，不少當地居民專門等候參觀這班專屬列車。記者黑中亮／攝影
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集集彩繪列車石虎

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