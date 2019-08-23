集集彩繪列車石虎惹議被塗掉 居民嘆：很可惜

2019-08-23 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



台鐵集集彩繪列車以金蕉色作為主色設計，象徵集集經濟作物的山蕉及石虎，打造全台首座會移動的美術館，發表後隔天就駛抵集集的車埕站，並開始行駛在集集支線上，不少居民都特地到車站守候，一睹丰采。昨傳出車身彩繪的石虎特徵不明顯且更像花豹，要全部塗掉，當地民眾覺得可惜，認為重新定稿塗裝就好

集集鎮長陳紀衡表示，這次彩繪列車不論是在美學上或在地連結上，都有長足的進步，內裝從小地方就可看到設計師用心，不同以往的舊車廂塗裝，原本各界都很興奮，但聽說觀光局將原本車廂的石虎圖樣塗掉，民眾多覺得很可惜，畢竟全車介紹921地震、山蕉知識，更以集集線歷史年表跟20種集集線的美好，貫穿整部列車。

陳紀衡也說，他遺憾設計風格與保育知識最後還是找不到平衡點，不過即使去掉石虎的元素，仍是輛很美的車廂，只是很遺憾無法從外觀，繼續藉由這台話題車廂傳播更多的石虎保育意識。

集集車站指出，目前這輛國立集集美術館列車編組會視營運做機動調度，每日班表不固定，且只有2節車廂已上路，另全部4節車廂預計9月20日才會全面營運，為避免撲空，可電話詢問（049）276-2546。