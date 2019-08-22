影／馬崗觀景台展覽開幕 到極東景點欣賞無敵海景

2019-08-22 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



位在台2線指標107.7公里處的馬崗海巡班哨，經由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與海巡單位合作整修，部份空間仍供班哨使用，並讓當地成為眺望卯澳灣山海美景的新景點。東北角管理處邀請在地的藝術家舉辦「馬崗觀景台─極東聯展」今天開幕，讓原有哨所增添藝術氣息。

馬崗哨所面海左側是卯澳灣、右鄰三貂角，原為海巡單位監測及防衛海面據點，近年因為勤務轉變，在東北角管理處協助整修後，轉型為多元使用的遊憩據點。

極東聯展邀請4位藝術創作者提供作品展出，包括畫家阿諾的油畫創作、台灣類博物館發展協會理事長歐陽彥城的油畫和粉彩，以及戶外展出的林金龍鐵雕、潘嘉霖彩繪，展期1個月，每天上午11點到下午5點開放參觀（周一休館），9月22日閉幕。

展出期間將設置茶席，融入茶藝、花藝及在地工藝，使用的器皿、桌板、椅子等等都是在地工藝家的作品，希望讓在地藝術家的作品被看到，讓遊客感受不一樣的生活美學。

馬崗觀景台下方有海蝕平台，潮間帶有綠藻褐藻等藻類及海兔、海蛞蝓等軟體生物，生態豐富。潘嘉霖以海兔為創作素材，在牆面以彩繪或複合媒材創作出色彩繽紛、形態各異的海兔，讓濱海公路旁的馬崗觀景台展現新風貌。

東北角管理處表示，馬崗是台灣最東端的聚落，居民多世代於此，仍保留百年石頭屋建築。台灣第一座開放的燈塔三貂角燈塔就位在聚落內，看完展後，可以爬上燈塔，或在極東公園觀景台欣賞海天一色，也可逛逛石頭屋，欣賞先民就地取材，想辦法克服東北季風以及大浪侵襲的建築。