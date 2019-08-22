愛南澳旅遊 蘇花改秘境聽音樂喝咖啡乘獨木舟淨海

2019-08-22 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



大南澳是宜蘭之南的祕境，生態與原民文化豐美，蘇花改通車，大開秘境之門，將更成為旅遊勝地。不過，部落堅持旅遊結合生態與文化，原鄉年度盛事之一的「Aynomi愛南澳生態旅遊推廣」活動，將在8月24日登場。

「Aynomi愛南澳生態旅遊推廣」活動是由愛南澳生態旅遊發展協會及宜蘭縣南澳鄉公所共同舉辦，主題為「2019野聽音樂會」，今年活動以野餐音樂會為主軸，會場選在人氣景點的東澳湧泉旁，安排耆老古調吟唱、音樂會、手作咖啡、彩繪飛魚飾品等，並結合生態保護，有划獨木舟去淨海，還有淨灘、淨溪。

愛南澳生態旅遊發展協會指出，推動生態旅遊同時，有鑑於部落族人平時忙於工作，為凝聚族人感情更不忘傳統歌謠意義，今年特別規畫一場假日音樂饗宴，不僅演出團體以南澳在地團體或族人為主，活動更以彩虹音符為主視覺形象，凸顯南澳鄉7個村落豐富精采的文化與自然資源，也象徵愛南澳協會積極串連在地社區、展現南澳的美好。

今年活動以野餐音樂會為主軸，並邀請到電影「賽德克．巴萊」男主角、也是南澳鄉碧候村族人的牧師林慶台擔任活動形象代言人，期待再與部落耆老共同祈求祖靈帶領、支持下，為精采豐富的南澳秋季旅遊揭開完美序幕。

活動期間有精采的音樂饗宴，邀請合作社區夥伴，包括朝陽、東岳及金岳等社區發展協會，安排特色體驗，包括朝陽社區的手沖咖啡、東岳的木製彩繪飛魚鑰匙圈，以及金岳的莎韻娃娃手染布。

除此外，系列活動中重頭戲之一是淨海、淨灘及淨溪，搭乘獨木舟，淨化環境，藉此呼籲民眾及遊客，共同為守護環境出一分力，減少對環境的破壞，也傳達愛南澳協會提倡生態旅遊的重要理念。