台中港藝展覽這台米苔目車不簡單 招牌就有70年歷史

2019-08-21 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台灣美術文交流協會目前在台中市港區藝術中心展出會員聯展，其中一台復刻版米苔目三輪車吸引注意，招牌就有70年歷史，展出名為「鄉土情文化心」台灣美術文化交流協會108年會員聯展，從8月10日展到9月1日，在港藝展覽室C暨清水廳。

台灣美術文化交流協會在台灣中部已成立多年，包括老中青不同年齡層，作品更有平面繪畫創作與立體的表現，作品的表現形式除了平面的油畫水墨以外，也有多媒材與數位媒體的創作，立體作品除了專業銅雕藝術也有陶藝拉捏技術的作品，理事長楊志文在這次展出中，特別針對台灣美食文化推出了家族三代傳承下來的米苔目美食文化裝置藝術,把這一些不歸類傳統藝術的創新技法作品在港藝中心呈現演出。