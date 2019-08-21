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台中港藝展覽這台米苔目車不簡單 招牌就有70年歷史

2019-08-21 14:03聯合報 記者游振昇╱即時報導

台灣美術文交流協會目前在台中市港區藝術中心展出會員聯展，其中一台復刻版米苔目三輪車吸引注意，招牌就有70年歷史，展出名為「鄉土情文化心」台灣美術文化交流協會108年會員聯展，從8月10日展到9月1日，在港藝展覽室C暨清水廳。

台灣美術文化交流協會在台灣中部已成立多年，包括老中青不同年齡層，作品更有平面繪畫創作與立體的表現，作品的表現形式除了平面的油畫水墨以外，也有多媒材與數位媒體的創作，立體作品除了專業銅雕藝術也有陶藝拉捏技術的作品，理事長楊志文在這次展出中，特別針對台灣美食文化推出了家族三代傳承下來的米苔目美食文化裝置藝術,把這一些不歸類傳統藝術的創新技法作品在港藝中心呈現演出。

此次台灣美術文化交流協會在港區藝術中心的這一場展出，是在理事長楊志文率領協會會員大家有志一同籌辦下，完成此次「鄉土情文化心」展出活動。展出的項目豐富並且多元，包括現代前衛藝術家鐘俊雄,水墨藝術的李轂摩.陳士侯.曹天韻，書法界有，蕭世瓊、吳季如、柳嘉淵，雕塑領域的則有資深雕塑家楊平猷，現代親情雕塑家余燈銓及大型場域雕塑家張也，工藝類則有竹雕大師陳春明及陶藝的藝術大師李亮一、陳文濱、童建銘等。

台灣美術文化交流協會目前在台中市港區藝術中心展出作品，其中這台米苔目三輪車是復刻...
台灣美術文化交流協會目前在台中市港區藝術中心展出作品，其中這台米苔目三輪車是復刻版，但招牌就有70年歷史。圖／台灣美術文化交流協會提供
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台灣美術文化交流協會目前在台中市港區藝術中心展出作品，其中這台米苔目三輪車是復刻...
台灣美術文化交流協會目前在台中市港區藝術中心展出作品，其中這台米苔目三輪車是復刻版，但招牌就有70年歷史。圖／台灣美術文化交流協會提供
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