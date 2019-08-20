中壢中元藝術節展示6隻環保創意神豬 融入現代精神

2019-08-20 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



中壢中元慶典藝術節今年特別打造５公尺的環保創意神豬及５隻１５０公分的ＦＲＰ（玻璃纖維）神豬。記者高宇震／攝影 分享 facebook 隨著動保意識的抬頭，許多客家義民廟於中元節時不再祭祀神豬，而是改以假豬裝置藝術替代。中壢中元慶典藝術節今年特別打造的5公尺的環保創意神豬及5隻450公分的FRP（玻璃纖維）神豬，將於今日慶讚之夜於中壢仁海宮前首次亮相。創意神豬分別由曾四度榮獲德國紅點設計獎的桃園在地藝術家游明龍及台灣新銳藝術家吳騏彩繪設計。兩位設計師介紹彩繪設計理念。

游明龍表示，5公尺神豬由鋼骨結構加上鑽石絨布組成，設計理念上，選擇台灣民俗元素常用的對比色如紅色及黃色，代表吉祥討好，紫色代表精緻高貴。加上祭拜好兄弟所使用的巾衣圖案，如傳統的衣服、鏡子、鞋子，也融入現代精神，放上信用卡及iPhone的圖案，希望好兄弟在西方世界也能享受和現代人一樣的生活。

吳騏說，5隻神豬分別代表五福臨門，將原本長壽、富貴、康寧、好德、善終義涵，轉換成比較現代的賀詞百歲、招財、平安、順心、福氣，再將個別主題賦予圖案，將與主題有關的象徵、諧音、意象、色彩的元素，重新設計在一起。