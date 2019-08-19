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竹市國際風箏節 周末登場

2019-08-19 23:49聯合報 記者張雅婷／新竹報導

新竹市國際風箏節8月24日、25日在新竹漁港登場，配合新竹市立動物園年底重新開放，風箏節打造以快樂森林和海洋世界為主題，並有來自國內外8個國家、超過20個風箏團隊共襄盛舉；24日晚間還有結合風箏與夜光舞蹈的夜光風箏表演。

2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場。 記者張雅婷／...
2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場。 記者張雅婷／攝影
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市長林智堅表示，新竹市政府連續3年在風箏賽場舉辦國際風箏節，前2年吸引了超過15萬人次參與，今年以「動物」為主題，打造壯觀的天空動物園，周末除了邀請國人一起來南寮放風箏、賞風箏，也安排一系列活動，從親子到賽事，滿足民眾吃喝玩樂不同需求。

8個國家、超過20個團隊共襄盛舉

新竹市長林智堅試放風箏。 記者張雅婷／攝影
新竹市長林智堅試放風箏。 記者張雅婷／攝影
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產業發展處表示，今年風箏節活動，有逾百位的國內外風箏達人帶來大型軟體風箏、造型風箏、特技風箏等表演，除主題動物風箏外，今年還有大書包風箏以及大型超人、貓女、超能先生等超級英雄系列及西遊記系列風箏。特技風箏安排「空中霸王」日本Airrex隊演出。

2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，市長林智堅邀請...
2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，市長林智堅邀請國人一起來南寮放風箏、賞風箏。 記者張雅婷／攝影
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新竹市國際風箏節活動時間為24日下午3點到8點、8月25日下午3點到6點。現場還有MOMO家族、非洲戰鼓、歌手楊蒨時等表演，另外，持5張廢光碟或5顆廢電池，即可兌換今年活動紀念風箏，每天限量500份；活動現場「打卡國際風箏賽場送彩繪風箏」共每天100份；澳門鬥風箏親子DIY活動，每天30名。詳細資訊，可至活動網站查詢http://www.hc-kite.com/

2019新竹市國際風箏節，今年以動物為主題，打造空中動物園。 記者張雅婷／攝影
2019新竹市國際風箏節，今年以動物為主題，打造空中動物園。 記者張雅婷／攝影
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新竹風箏節動物園林智堅
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