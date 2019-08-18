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鬼月嘉年華創意踩街登場 為大士爺文化祭揭開序幕

2019-08-18 17:51聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭，下午由創意踩街活動揭開序幕，踩街逾20隊，人數逾千人，參與踩街隊伍及全鄉社區團體等，使出渾身解數，以獨特、趣味造型，歡慶屬於鬼月嘉年華。

大士爺祭創意踩街特別製作1.5公尺高的大型大士爺充氣氣球，Q版大士爺，陪伴民眾踩街熱鬧遶境，創意踩街邀請民眾打扮東西方各式神明一起熱鬧遊行。

縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒、大士爺廟董事長蔡炳坤及多位議員前來踩街，替各隊加油，踩街隊伍從民雄國小出發，行經大士爺廟周邊街道上，最後將大士爺金身送進廟中，祈求保佑在地居民平安、幸福。

大士爺文化祭由「神氣活現迎大士」創意踩街揭開序幕，21到23日為期3天的大士爺祭活動，有「神鬼演藝」、「神鬼手作-福氣串串平安符DIY」、「神鬼逗趣-擲筊轉扭蛋」及「神鬼特展-浮空投影」等，廟宇文化結合科技，讓農曆7月更添樂趣。

翁章梁說，大士爺祭每年湧進2、30萬人潮，是農曆7月重要的普度活動跟祭典儀式，今年不僅推出文創產品，更有農特產品展售，歡迎全國鄉親一起來祈求平安。

蔡炳坤說，過去普度較傳統，對農曆7月較禁忌，現在以文化特色及結合科技，越來越多年輕人願意參與祭典活動，參與大士爺祭鄉親逐年增加；今年大士爺祭文創品時尚潮T、魔術方塊、毛巾、抱枕、鍋墊、杯墊、滑鼠墊、馬克杯、開瓶器、水壺﹑眼罩等。

縣農會結合神鬼意象推出創新品牌「魔豆嘉滿」，客製化套裝普度品，由可愛俏皮有活力小妖怪、小精靈「歡樂黑皮妖（新港黑豆）」、「黃精旺魎（義竹硬質玉米）」及「紅薏小女孩（朴子紅薏仁）」，推廣嘉縣優質雜糧。

嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭，下午由創意踩街活動揭開序幕，踩街隊伍使出渾身解數，以獨...
嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭，下午由創意踩街活動揭開序幕，踩街隊伍使出渾身解數，以獨特、趣味造型，歡慶屬於鬼月嘉年華。記者魯永明／攝影
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嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭，下午由創意踩街活動揭開序幕，踩街隊伍使出渾身解數，以獨...
嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭，下午由創意踩街活動揭開序幕，踩街隊伍使出渾身解數，以獨特、趣味造型，歡慶屬於鬼月嘉年華。記者魯永明／攝影
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嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭，下午由創意踩街活動揭開序幕，踩街隊伍使出渾身解數，以獨特、趣味造型，歡慶屬於鬼月嘉年華。記者魯永明／攝影
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嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭，下午由創意踩街活動揭開序幕，踩街隊伍使出渾身解數，以獨特、趣味造型，歡慶屬於鬼月嘉年華。記者魯永明／攝影
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翁章梁文創
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