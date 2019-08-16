北門遊客中心彩繪新妝 每天限量送100支冰棒至月底

2019-08-16 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處北門遊客中心，今年6月起「微整」，將原有彩繪牆面重新粉刷，目前已提早完工，雲管處至本月底加碼推出「北門冰一夏」活動，每日來到北門遊客中心，每名遊客即可免費獲得1支冰棒，每日限量100支送完為止。

北門遊客中心彩繪牆畫原訂9月完工，提早在8月全面完工上新妝，彩繪牆圖樣有大時鐘、夏日海灘、熱氣球、12星座等，近日吸引許多遊客來朝聖，雲管處特別推薦由馬賽克拼貼而成的愛心樹，非常適合情侶、全家福、閨蜜朋友們在愛心樹前合影，見證彼此之間的好感情。

雲管處處長徐振能說，北門遊客中心前身為洗滌鹽工廠建築群的倉庫，於民國98年改建為遊客中心，外觀仍保留原先工廠的山牆斜屋頂設計；除了館外有色彩繽紛的彩繪牆可以拍照打卡，館內也有全世界第4大的抹香鯨骨骼標本及大小朋友都喜愛的互動式體驗設施，能結合周邊景點，體驗在地的鹽田人文、感受北門婚紗美地的浪漫氛圍。

雲管處代理課長王純玲表示，即日起至本月底雲管處還加碼推出「北門冰一夏」活動，每日來到北門遊客中心，每位遊客即可免費獲得1支冰棒，每日限量100支送完為止，更多相關活動訊息，請電洽06-7861017或搜尋「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁查詢。