親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南藝大 搶救台南麻豆電姬館文物

2019-08-15 23:28聯合報 記者吳淑玲／台南報導

台南麻豆電姬戲院已有80年歷史，年久失修日益殘破，國立台南藝術大學搶救老放映機及...
台南麻豆電姬戲院已有80年歷史，年久失修日益殘破，國立台南藝術大學搶救老放映機及膠卷文物。 圖／南藝大提供
分享

台南麻豆知名的「電姬老戲院」，今年6月被發現戲院內的木構觀眾座椅和舞台被山貓強拆，憂心內部文物遭破壞，國立台南藝術大學搶救團隊獲得所有權代表人同意，雇用吊車從二樓窗戶搶救出逾百公斤的放映機，過程中因建築殘破走道塌坍，搶救人員冒著危險攀爬著進入，歷時5個多小時才完成任務，「搶救電姬館文物」辛苦又驚險。

台南麻豆電姬戲院已有80年歷史，年久失修日益殘破，國立台南藝術大學搶救老放映機及...
台南麻豆電姬戲院已有80年歷史，年久失修日益殘破，國立台南藝術大學搶救老放映機及膠卷文物。 圖／南藝大提供
分享
國立台南藝術大學媒體中心主任曾吉賢和保存中心主任吳永毅帶領10多人進行搶救工作，成員有不久前搶救嘉義市大林鎮新興戲院放映機的師生團隊為主力，加入南藝大紀錄所「不教你拍片」夏令營的學員，本月11日由所有權人代表人陳宏仰陪同，進入戲院搶救文物。

吳永毅表示，二樓放映室位在騎樓上方，是戲院尚稱完整的混凝土梁柱結構部分，但通往放映室的二樓觀眾席的平台是木結構建造，兩側均已嚴重坍塌，搶救人員只能分批攀爬進入。放映室周邊的窗戶玻璃也幾乎全部破裂掉落，窗框已經毀損掉落，文物等於半暴露於風吹雨打之中，且隨時有被竊盜的風險。加上走道坍塌，無法將重達近百餘公斤的放映機搬運下樓，必須由吊車逐一自窗口向外吊落。

吳永毅表示，搶救出土的文物除兩台可能是日本時代已經開始使用的Rola牌碳精棒放映機外，還有極少量嚴重劣化的電影拷貝膠卷，將由南藝大王明山老師和井迎瑞榮譽教授進行鑑定。

電姬戲院文物將由南藝大和電影文化資產保存協會合作整理，未來將接續嘉義大林新興戲院文物展，呼籲國家應該提供資源保留老戲院的文化行動。

文物嘉義電影南藝大文化資產

相關新聞

青春山海線淡水到三貂角 新北串玩145公里

2019-08-16 00:07

823戰功碉堡 金門列冊追蹤保留

2019-08-16 00:15

新北十三行館一線天、懸浮梯 美拍熱點

2019-08-16 00:15

搶救老戲院…即使一格殘片 也是珍貴證據

2019-08-15 23:26

私房景點／花蓮黑熊館 展品豐富寓教於樂

2019-08-15 23:16

影╱基隆放水燈熊熊烈火海上好兄弟引路 越旺越發

2019-08-15 00:26

影╱基隆望海巷放水燈頭岸上失火 提早喊「發喔！」

2019-08-14 23:33

原住民正名25周年 特展回屏東

2019-08-14 23:31

影／空拍看基隆中元祭放水燈遊行 宛如不夜城

2019-08-14 21:37
看更多

熱門文章

原來宜蘭人身分證這麼好用 爽爽吃飯店美食享優惠

2019-08-15 07:43

「沒表演就被趕」表演團體傻眼 基隆中元祭遊行挨批

2019-08-15 10:11

考驗你的中文程度！全台只此一家 她的名字叫「奧婠」

2019-08-15 10:18

新竹市單身婚育租金補貼 9月2日上路

2019-08-15 13:59

台中停水最長46小時 旅館業：這是文明國家嗎？

2019-08-15 13:57

林智堅馬祖勞軍播放「媽媽的話」 新竹子弟驚喜淚崩

2019-08-15 13:52

主持中元祭遊行被罵翻 楊月娥嘆：眾人辛勞瞬間化烏有

2019-08-15 21:52

粉絲虧她老？高嘉瑜被拱「選不了立委選總統」

2019-08-15 17:28

嘉市漁市場普度法會 海濤語出驚人「放生蟒蛇」　　

2019-08-15 16:31

板橋「最爛人行道」磚破、高低差 民怨：壞20年不修

2019-08-15 16:09

誰來挑戰沈智慧？台中5選區綠營人選難產

2019-08-15 17:22

看見恆春半島的美好和魅力 屏日生活市集周六日登場

2019-08-15 08:19

雲縣府打造「古坑溝子埧產業園區」 將創造180億產值

2019-08-15 12:04

桃園鐵路地下化經費難喬 陳學聖譏市長作滿隧道沒出口

2019-08-15 18:09

影／14歲國中生跑步暈倒OHCA 緊急CPR加AED救命

2019-08-15 22:12

悠遊卡、借閱證2卡合一 新竹縣推2萬張供民眾免費申辦

2019-08-15 14:48

罷韓遊行申請被駁 Wecare高雄：市府故意要「卡」

2019-08-15 13:48

法院判給亞斯伯格症女童停車證 社會局：請專業再認定

2019-08-15 20:05

王惠美逛超市 中元普度泡麵買最多

2019-08-15 18:01

恆春搶孤德和福興宮奪冠 24歲攻旗手尤信予5分鐘就登頂

2019-08-15 23:46

國內首創佛珠與一卡通結合 北港武德宮「珠運通」上市

2019-08-15 15:55

影／普度超澎湃！100餘頭全豬、1000餘桌供品

2019-08-15 17:22

基隆水燈頭電線走火燒光 道長：一樣燒旺

2019-08-15 11:40

科技執法啟用 行經林口交流道當心荷包失血

2019-08-15 13:55

名嘴爆公文都李四川批 李回嗆：能不能批還要她教嗎？

2019-08-15 17:14

平鎮警多處路段執行測速 用路人請勿心存僥倖

2019-08-15 11:10

70年傳奇噴明星花露水香噴噴 遊行香水車基隆人好懷念

2019-08-15 17:10

韓國瑜要求警巡工地納勤務惹議 高市警局長出聲緩頰

2019-08-15 15:15

苑裡藺編工藝傳下去 讓阿嬤也有錢賺

2019-08-15 08:56

利奇馬颱風石門水庫進帳1.2億噸 進水調放排砂率達25%

2019-08-15 17:50

把洋蔥用心當孩子照顧 眾人歉收他獨笑

2019-08-15 07:49

夜遊基隆和平島主題瑜珈 本周起連續4周末開放

2019-08-15 19:43

石門整治工程溪流變泥流染「黃」出海口 生態堪憂

2019-08-15 12:34

指示員警巡工地挨轟 高市警：局處相互支援

2019-08-15 16:21

議員批鋪馬路掉渣品質糟 北巿新北處：開罰並要求改善

2019-08-15 09:59

中元節變「乖乖」創意競賽 黃敏惠：大家都乖乖

2019-08-15 14:53

老戲院岌岌可危 南藝大用吊車搶救百公斤電姬館放映機

2019-08-15 19:28

苑裡藺編工藝復興 「藺子」夫妻創業有堅持

2019-08-15 08:51

賞高美溼地夕照 末班公車往後延

2019-08-15 15:09

勞動部前部長陳雄文 明正式接任高雄市副市長

2019-08-15 15:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top