南藝大 搶救台南麻豆電姬館文物

2019-08-15 23:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



台南麻豆電姬戲院已有80年歷史，年久失修日益殘破，國立台南藝術大學搶救老放映機及膠卷文物。 圖／南藝大提供 分享 facebook

台南麻豆知名的「電姬老戲院」，今年6月被發現戲院內的木構觀眾座椅和舞台被山貓強拆，憂心內部文物遭破壞，國立台南藝術大學搶救團隊獲得所有權代表人同意，雇用吊車從二樓窗戶搶救出逾百公斤的放映機，過程中因建築殘破走道塌坍，搶救人員冒著危險攀爬著進入，歷時5個多小時才完成任務，「搶救電姬館文物」辛苦又驚險。

台南麻豆電姬戲院已有80年歷史，年久失修日益殘破，國立台南藝術大學搶救老放映機及膠卷文物。 圖／南藝大提供 分享 facebook 國立台南藝術大學媒體中心主任曾吉賢和保存中心主任吳永毅帶領10多人進行搶救工作，成員有不久前搶救嘉義市大林鎮新興戲院放映機的師生團隊為主力，加入南藝大紀錄所「不教你拍片」夏令營的學員，本月11日由所有權人代表人陳宏仰陪同，進入戲院搶救文物。

吳永毅表示，二樓放映室位在騎樓上方，是戲院尚稱完整的混凝土梁柱結構部分，但通往放映室的二樓觀眾席的平台是木結構建造，兩側均已嚴重坍塌，搶救人員只能分批攀爬進入。放映室周邊的窗戶玻璃也幾乎全部破裂掉落，窗框已經毀損掉落，文物等於半暴露於風吹雨打之中，且隨時有被竊盜的風險。加上走道坍塌，無法將重達近百餘公斤的放映機搬運下樓，必須由吊車逐一自窗口向外吊落。

吳永毅表示，搶救出土的文物除兩台可能是日本時代已經開始使用的Rola牌碳精棒放映機外，還有極少量嚴重劣化的電影拷貝膠卷，將由南藝大王明山老師和井迎瑞榮譽教授進行鑑定。

電姬戲院文物將由南藝大和電影文化資產保存協會合作整理，未來將接續嘉義大林新興戲院文物展，呼籲國家應該提供資源保留老戲院的文化行動。