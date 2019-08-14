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原住民正名25周年 特展回屏東

2019-08-14 23:31聯合報 記者江國豪／屏東縣報導

原住民族正名滿25周年，原民會策畫的「還原正名：台灣原住民族正名25周年主題特展」，從台北移展至屏東，即日起在原住民文化發展中心展出。不少當年在街頭參與抗爭的族人再聚首，重溫當年原運點滴歷程。

「進攻、進攻，進攻總統府，把總統請出來，把總統請出來，喝酒！」監察院副院長孫大川回顧當年參與街頭抗議的情境，哼唱著讓他迄今難忘的歌曲，他笑稱，上千名族人在總統府前集結，警方繃緊神經，族人邊抗議邊唱歌，讓氣氛從肅殺轉為歡樂、溫和。

前總統李登輝1994年在屏東舉辦「原住民文化會議」，首次以國家元首身分使用「原住民」稱呼，回應原運團體的訴求主張，因此特展來到屏東，別具意義。展覽中，原住民正名運動脈絡清楚呈現，甚至展示抗爭標語與布條，每段故事都有人的溫度，回憶又近又遠。

原民會主委夷將・拔路兒是當年原運的總指揮，他表示，舉辦25周年特展的動機是，部落30歲以下族人可能以為生來就是「原住民」，卻不知道這個名稱，是從日治時期的「高砂族」，或漢人口中的「番」，以及「平地山胞」、「山地山胞」等帶有歧視意涵的詞彙，一群懷抱使命的前輩挺身而戰，才有翻轉機會。

「25年後細細品味，還是會忍不住流淚！」三地門鄉長車牧勒薩以也是原運一員，還曾在國民大會旁聽席高舉布條激動抗議，他說，參與原運對他人生影響深遠，施政重視原住民族主體性，要讓原住民活得自信、光采。

原民會「還原正名：台灣原住民族正名25周年主題特展」，從台北移展至屏東。 記者江...
原民會「還原正名：台灣原住民族正名25周年主題特展」，從台北移展至屏東。 記者江國豪／攝影
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原住民總統府孫大川

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