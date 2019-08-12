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西埔頭重建大道廟有譜 陳玉珍協助讓鄉民依法購回原地

2019-08-12 18:30聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金寧鄉西浦頭原來有座大道廟（俗稱保安宮），是早期西浦頭鄉親信仰的中心，但在國共對峙期間，被軍方以要建置軍事據點為由拆毀，村民為了能重新復建大道廟，多年來到處陳情。立委陳玉珍今天表示，經過鄉親多年的努力與各方的協助，現可依法購回大道廟原址土地，此事可謂圓滿解決。

陳玉珍今天特別召開協調會，邀請國有財產署北區分署金馬辦事處主任張翠芳、金門縣政府財政處科長許嘉興、李光前將軍廟主任委員莊鎮勝、總幹事莊友群及西浦頭鄕親代表等數十人共同出席研商。

莊鎮勝表示，依金門縣志記載，大道廟又稱保安宮，在西浦頭，祀吳真人，今廢。由於國共內戰期間建物被強制拆毀，至今吳真人（保生大帝）神像仍暫奉於村內的靈濟宮。

據地方耆老口述，所供奉保生大帝神尊為軟甲之身，全縣唯一無二，廟址位處煙墩山制高點，俯瞰慈湖、古寧頭村莊聚落，國共對峙期間軍方在此建置軍事據點，亦即大道廟因戰亂因素致被拆毀了。

由於保安宮於民國47年即因軍事需要而拆毀，即大道公廟在81年前戰地政務時期所毀，82年本縣辦理寺廟登記，因寺廟建築物已經不存在，因此無法辦理登記，故由村中李光前將軍廟代為管理，李光前將軍廟說明與大道宮廟係同一主體，同屬西浦頭鄕民所共有的資產，也是宗教、與信仰力量之所繫。

多年來西浦頭鄕親四處陳情，一直沒有著落，陳玉珍自上任以來，仔細詳查整件事的背景與來龍去脈，對於因時代變遷、戰爭烽火下而犧牲的西浦頭鄕親父老確實是太委屈了，因此格外的重視本案，積極連絡各相關單位，讓此事得以有圓滿的結果。

針對重建大道廟一案，陳玉珍今天特別召開協調會，邀請相關單位與西浦頭鄕親代表出席研...
針對重建大道廟一案，陳玉珍今天特別召開協調會，邀請相關單位與西浦頭鄕親代表出席研商。圖／立委陳玉珍辦公室提供
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金門立委陳玉珍會同國有財產署相關人員與西埔頭鄉親下鄉會勘，詳查整件事的背景與來龍...
金門立委陳玉珍會同國有財產署相關人員與西埔頭鄉親下鄉會勘，詳查整件事的背景與來龍去脈。圖／立委陳玉珍辦公室提供
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陳玉珍今天特別召開協調會，邀請相關單位與西浦頭鄕親代表出席研商，現場討論熱烈。圖...
陳玉珍今天特別召開協調會，邀請相關單位與西浦頭鄕親代表出席研商，現場討論熱烈。圖／立委陳玉珍辦公室提供
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陳玉珍保安宮金門

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