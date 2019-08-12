西埔頭重建大道廟有譜 陳玉珍協助讓鄉民依法購回原地

2019-08-12 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金寧鄉西浦頭原來有座大道廟（俗稱保安宮），是早期西浦頭鄉親信仰的中心，但在國共對峙期間，被軍方以要建置軍事據點為由拆毀，村民為了能重新復建大道廟，多年來到處陳情。立委陳玉珍今天表示，經過鄉親多年的努力與各方的協助，現可依法購回大道廟原址土地，此事可謂圓滿解決。

陳玉珍今天特別召開協調會，邀請國有財產署北區分署金馬辦事處主任張翠芳、金門縣政府財政處科長許嘉興、李光前將軍廟主任委員莊鎮勝、總幹事莊友群及西浦頭鄕親代表等數十人共同出席研商。

莊鎮勝表示，依金門縣志記載，大道廟又稱保安宮，在西浦頭，祀吳真人，今廢。由於國共內戰期間建物被強制拆毀，至今吳真人（保生大帝）神像仍暫奉於村內的靈濟宮。

據地方耆老口述，所供奉保生大帝神尊為軟甲之身，全縣唯一無二，廟址位處煙墩山制高點，俯瞰慈湖、古寧頭村莊聚落，國共對峙期間軍方在此建置軍事據點，亦即大道廟因戰亂因素致被拆毀了。

由於保安宮於民國47年即因軍事需要而拆毀，即大道公廟在81年前戰地政務時期所毀，82年本縣辦理寺廟登記，因寺廟建築物已經不存在，因此無法辦理登記，故由村中李光前將軍廟代為管理，李光前將軍廟說明與大道宮廟係同一主體，同屬西浦頭鄕民所共有的資產，也是宗教、與信仰力量之所繫。