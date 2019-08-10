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農曆七月不只好兄弟 佛具街帶你神遊台北城

2019-08-10 16:12聯合報 記者郭頤╱即時報導

農曆七月的中元普度是台灣傳統大節，由於不少民眾對普度的印象仍停留於鬼節或燒香拜拜等，台北市佛具商業同業公會今天舉辦「2019神遊台北城」活動，其中不僅有觀音菩薩化身的大士爺坐鎮，還有往年大受好評的文史導覽和傳統技藝DIY活動，也首度舉辦中國神話變裝大賽，吸引小朋友參加，盼讓民眾重新認識普度和佛具文化。

神遊台北城系列活動今年已舉辦至第七年，由於萬華西園路與八德路一帶佛具店林立，又被稱為「佛具街」，台北市商業處副處長江美玲指出，佛具街可說是台北佛具產業的活歷史，不僅有百年老店，更孕育許多國寶級雕刻大師，因此多次舉辦佛具產業相關活動，扶植在地文化。

「2019神遊台北城．大士西遊 萬聖祈福」這次首辦「中國神話變裝大賽」，由大小朋友巧扮萌翻天的神話人物，分別有孫悟空大耍金箍棒、鐵扇公主妖嬌走台步等；另外，還有文青們最愛的文史導覽，能跟專業導覽老師暢遊百年老店、青草巷等知名景點，並經由上色、木雕等藝術體驗DIY，與國寶級木雕師傅學習，感受佛具產業活力。

佛具公會理事長張振華提到，市府鼓勵他們多做文創，如宗教小飾品、可愛的神明公仔等小物，每年舉辦活動除了為永續產業文化，也要教導年輕人拜拜的方法、意義，現在祭祀過程已不如過去繁複，佛具店也轉型走向客製化、設計化，更適合年輕人接觸。

而負責雕刻大士爺的黃炳輝師傅表示，大概花半個月完成以保麗龍製作的大士爺，雖然製程簡單但仍然莊嚴隆重，大士爺又稱普度公，是觀音菩薩化身，早期台灣因閩漳等械鬥，有許多孤魂野鬼，因此七月鬼門開時，大士爺會鎮守一方，監督百鬼吃普度，替民眾去除陰氣，帶來福氣。

黃炳輝進也說到，現在的技術傳承要靠有緣人、有心人來學，讓產業文化延續下去，另佛具公會創會理事長張子勇進一步說，佛教和道教文化悠久，不易斷根，相信佛具產業會持續蓬勃。

普度公「大士爺」是觀音菩薩化身，負責監督百鬼吃普渡，替民眾去除陰氣，帶來福氣。記...
普度公「大士爺」是觀音菩薩化身，負責監督百鬼吃普渡，替民眾去除陰氣，帶來福氣。記者郭頤／攝影
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親子透過上色、木雕等藝術體驗DIY，與國寶級木雕師傅學習，感受佛具產業活力。記者...
親子透過上色、木雕等藝術體驗DIY，與國寶級木雕師傅學習，感受佛具產業活力。記者郭頤／攝影
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「中國神話變裝大賽」，由大小朋友巧扮萌翻天的神話人物。記者郭頤／攝影
「中國神話變裝大賽」，由大小朋友巧扮萌翻天的神話人物。記者郭頤／攝影
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國寶級木雕師傅李子旺在現場示範雕刻技巧。記者郭頤／攝影
國寶級木雕師傅李子旺在現場示範雕刻技巧。記者郭頤／攝影
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萬華西園路與八德路一帶佛具店林立，又被稱為「佛具街」。記者郭頤／攝影
萬華西園路與八德路一帶佛具店林立，又被稱為「佛具街」。記者郭頤／攝影
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