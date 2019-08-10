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警界驚爆不倫戀！ 已婚副所長與女警寢室共處42分鐘

影／戴廚師帽彩繪小林煎餅 小小烘焙師樂學食安

2019-08-10 15:53聯合報 記者喻文玟╱即時報導

「好好玩喔，我的煎餅是小豬！」小朋友拿起刷子，沾上食用糖霜，煎餅變成畫布，直接在上頭作畫；有人畫上小豬圖案，還有人刷上「父親節快樂」的字樣，彩繪煎餅DIY充滿樂趣！ 這是台中市法制局宣傳台中購物節活動，和大雅在地煎餅店家合作，並結合食安教學，寓教於樂。

台中市法制局長李善植今天也到場參與，畫了一個「I love Dad」的煎餅。他說，這是第二場「小小烘焙師」活動，除了讓孩子體驗手工煎餅製程，也請消保官和營養師來為孩子們上課，平時買東西要怎麼選才能買得安心。

「台中購物節」活動至8月18日，今天台中市法制局舉辦小小烘焙師活動，現場還有「豪宅是我的」、「小小烘焙師最讚」手拿版，讓爸媽和孩子們拍照時也多了活動特殊「笑果」！

這場「小小烘焙師」事前準備馬虎不得，孩子們穿上圍裙，戴上廚師帽，在消保官帶領下，進行彩繪煎餅前，每個人都仔細清洗雙手，按部就班學習，把原味的棕色煎餅，用糖霜刷上溫馨字句；爸爸媽媽在旁邊陪著，大手握小手，跟孩子一起完成煎餅彩繪。

不過最難的是烤煎餅的功夫！這一台「煎餅機台」是特別打造的，已經做煎餅超過60年的老闆林文華，親自坐到煎台邊，把調好味道的麵糊倒到模型上，小火煎烤，沒多久烤出煎餅，稍微放涼，再交給小朋友們來彩繪！

彩繪好的煎餅其實還沒完成，還得進烤箱把上面的糖霜烤到定型，趁著餅乾進烤箱這一段時，消保官特別請營養師來上課，從煎餅製作談到原料，講解食品安全的要點。

短短數十分鐘，小朋友學習力驚人，營養師問：「買東西時要注意商品上哪些標示啊？」小朋友們除了說「到期日、成分」這些答案，還有人脫口說出「反式脂肪」，讓全場驚呼，「超深度答案」連營養師也嚇了一跳！

台中市法制局、小林煎餅攜手「小小烘焙師」，現做彩繪煎餅，營養師食安教學，寓教於樂...
台中市法制局、小林煎餅攜手「小小烘焙師」，現做彩繪煎餅，營養師食安教學，寓教於樂。記者喻文玟／攝影
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台中市法制局長李善植今天也到場參與，自己畫了一個「I love Dad」的煎餅。...
台中市法制局長李善植今天也到場參與，自己畫了一個「I love Dad」的煎餅。記者喻文玟／攝影
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台中市法制局、小林煎餅攜手「小小烘焙師」，現做彩繪煎餅，營養師食安教學，寓教於樂...
台中市法制局、小林煎餅攜手「小小烘焙師」，現做彩繪煎餅，營養師食安教學，寓教於樂。記者喻文玟／攝影
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小朋友拿起刷子，沾上食用糖霜，煎餅變成畫布，直接在上頭作畫！記者喻文玟／攝影
小朋友拿起刷子，沾上食用糖霜，煎餅變成畫布，直接在上頭作畫！記者喻文玟／攝影
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台中市法制局、小林煎餅攜手「小小烘焙師」，現做彩繪煎餅，營養師食安教學，寓教於樂...
台中市法制局、小林煎餅攜手「小小烘焙師」，現做彩繪煎餅，營養師食安教學，寓教於樂。記者喻文玟／攝影
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台中市法制局、小林煎餅攜手「小小烘焙師」，現做彩繪煎餅，營養師食安教學，寓教於樂...
台中市法制局、小林煎餅攜手「小小烘焙師」，現做彩繪煎餅，營養師食安教學，寓教於樂。記者喻文玟／攝影
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台中市消保官反式脂肪
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